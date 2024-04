Avec la nouvelle convention collective, la NBA a frappé fort contre le « load management », cette gestion physique des stars par les franchises. Pour Adam Silver, le phénomène était ainsi allé trop loin et il fallait penser aux fans, déçus de payer (cher) des places pour finalement parfois rater les têtes d’affiche de la ligue.

Pour beaucoup, ces mesures fortes sont aussi un message aux chaînes de télévision et autres diffuseurs, alors que les négociations pour le prochain accord TV débuteront le 9 mars 2024.

Mais pour Mark Cuban, le « load management » ne gênait pas particulièrement les vrais fans des franchises.

« Je pense que les fans voyaient les choses d’un certain point de vue, mais je ne pense pas que le problème ait été aussi important qu’on l’a dit », a ainsi expliqué le propriétaire des Mavericks sur le plateau d’ESPN. « Je pense que ça a surtout été poussé par les parieurs. Nous sommes passés d’un monde où l’on disait : ‘Hé, c’est mon équipe, j’ai grandi en tant que fan des Mavs, je serai toujours un fan des Mavs’ à un monde où, sur les médias sociaux, la moitié des discussions, si ce n’est plus, portent sur ‘J’ai parié sur ce match, quelle sera la cote’. Et cela influence beaucoup le « load management ». C’est malheureux, mais c’est la réalité du monde dans lequel nous vivons. »