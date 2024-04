L’énorme valorisation des Warriors refroidit les investisseurs

Depuis un an, les Warriors sont la franchise la plus valorisée de la NBA puisque le magazine Forbes estime sa valeur à 7 milliards de dollars ! C’est environ un milliard de plus que les Knicks (6.1 milliards) ou les Lakers (5.9 milliards), et c’est une magnifique culbute pour Joe Lacob qui avait acquis la franchise pour « seulement » 450 millions de dollars en 2010. Aujourd’hui, les Warriors se placent sur le podium des franchises les plus valorisées du sport américain, derrière les Cowboys et les Yankees.

Pour ceux qui ont les moyens, et pourquoi pas pour des fonds souverains, le San Francisco Chronicle rapporte justement que des actionnaires minoritaires seraient prêts à lâcher 10% du capital. Ce qui, grosso modo, signifie qu’il faudra débourser 700 millions de dollars pour s’en porter acquéreurs. Une somme qui, selon Bloomberg, a provoqué des « réticences de la part des investisseurs face à un chiffre aussi élevé ».