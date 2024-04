Jason Kidd dans les pas de Kobe Bryant pour aider le basket féminin

En plus d’avoir influencé toute une génération de joueurs avec ses performances et ses exploits sur les parquets, Kobe Bryant a également marqué les esprits avec son implication pour le basket féminin. Profitant de sa retraite, il était régulièrement au premier rang des rencontres en WNBA et on sait que sa fille Gianna était une excellente joueuse.

Pau Gasol, ancien coéquipier et surtout ami proche de Kobe, a repris ce flambeau depuis le décès de Kobe et Gianna Bryant, le 26 janvier 2020. Jason Kidd aussi a pris la suite de son ancien adversaire en Finals (en 2002) dans ce domaine.

« On a tous vu Kobe et la lumière qu’il a mise sur le sport féminin », explique le coach des Mavericks pour Andscape. « Quand lui et sa fille sont décédés, la question de la suite, de qui allait reprendre le flambeau, s’est posée. Sa fille jouait et il donnait tout pour elle. J’essaie simplement de continuer ce travail. »

L’ancien meneur de jeu des Nets a ainsi mis l’accent sur les jeunes filles, et non sur la WNBA. Il a monté une « Select Team » en Californie, en 2021, pour rassembler des talents qui pourront ensuite viser des places dans de grandes universités.

Et ça fonctionne puisque toutes les joueuses passées par cette équipe estampillée Jason Kidd ont obtenu une bourse pour rejoindre la NCAA et certaines évoluent à Florida State ou Arizona State.

« Je veux m’impliquer dans tout ce qui est possible pour aider les femmes dans le monde du sport », assure Jason Kidd. « Je veux que les femmes atteignent leurs objectifs, je veux leur donner des opportunités de réussir, que ce soit en jouant au basket ou en utilisant leurs bourses pour devenir médecins, avocates ou femmes politiques. On aide beaucoup de jeunes et le succès n’est pas seulement de rejoindre une école prestigieuse, car même dans un programme plus petit, on peut se préparer pour la prochaine étape dans sa vie. Je suis heureux de faire cela, c’est plaisant à faire et je pense que plusieurs joueurs, actuels ou à la retraite, font pareil pour aider les jeunes femmes. »

