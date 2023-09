Scottie Barnes prêt pour davantage de leadership aux Raptors

Fred VanVleet parti du côté de Houston et Pascal Siakam mentionné dans les rumeurs de transfert, les Raptors se tourneront probablement plus que jamais vers leur jeune pépite Scottie Barnes en 2023/24, histoire de se maintenir dans le Top 10 de la conférence Est et de, pourquoi pas, retrouver les playoffs.

Cela tombe bien : le 4e choix de la Draft 2021 se dit en grande forme à deux semaines du début du training camp et à un mois de l’ouverture de la nouvelle saison.

« Je me sens bien et je suis prêt à retourner au travail », annonce ainsi le joueur de 22 ans, qui est également de plus en plus engagé auprès de la communauté canadienne hors des parquets. « Ça a été une longue intersaison, mais je suis prêt à m’y remettre et commencer à installer une culture de la gagne ici. Le basket m’a tellement manqué et j’ai juste hâte d’y retourner. »

Le futur visage des Raptors ?

De bon augure pour Toronto, alors que les hommes du nouveau venu Darko Rajakovic auront besoin de trouver un successeur à Fred VanVleet dans le domaine du leadership. Un défi que Scottie Barnes semble prêt à relever…

« Je vais simplement être moi-même, c’est-à-dire quelqu’un de toujours très enthousiaste et énergique », décrit-il ensuite, quand il est interrogé sur ses objectifs à court terme. « Je vais davantage occuper un rôle de leader. La perte de Fred est énorme, mais elle va ouvrir des opportunités pour d’autres joueurs et pour moi-même. Ça nous donne la possibilité de grandir et développer notre jeu, c’est un processus d’apprentissage que nous allons tous affronter ensemble. Le « coaching staff » est nouveau, ça apporte une toute nouvelle énergie et tout va pour le mieux jusqu’à présent. »

Dans la lignée de celui qu’il avait prononcé début juillet, ce discours de Scottie Barnes envoie donc un message une nouvelle fois positif aux fans des Raptors, qui voient en lui le futur visage de leur franchise.

« Je leur dirais de s’attendre à de grandes choses de notre part cette saison, que nous allons être vraiment bons et de nous encourager dans les bons comme dans les mauvais moments », lance dans la foulée le Rookie de l’année 2022, au sortir de sa deuxième saison sensiblement identique à sa première statistiquement (15.3 points, 6.6 rebonds, 4.8 passes et 1.1 interception de moyenne).

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 Total 151 35 47.3 29.0 75.5 2.5 4.6 7.1 4.2 2.4 1.1 1.9 0.8 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.