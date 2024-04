Scottie Barnes croit fermement que les Raptors vont rebondir

Fred VanVleet parti à Houston, Pascal Siakam plus que jamais inclus dans des rumeurs de transfert et OG Anunoby en quête d’un plus gros rôle (selon les rumeurs) et potentiellement en fin de contrat l’an prochain : l’intersaison n’est pas de tout repos à Toronto ces derniers jours, et Scottie Barnes fait alors figure de rare certitude.

Après une deuxième campagne plus décevante que la première, couronnée elle du titre de Rookie de l’année, l’ailier des Raptors pourrait en effet poursuivre à la rentrée son ascension vers une place toujours plus centrale dans le projet du club canadien, selon l’avenir de Pascal Siakam, pisté par les Hawks. Un challenge qu’il est prêt à relever.

« Je suis prêt [à prendre davantage de responsabilités]. Je suis honnêtement un leader par nature, donc j’essaie de montrer l’exemple des deux côtés du terrain quand je suis sur le parquet », déclarait ainsi le joueur de 21 ans pour Complex Canada. « Quelque chose que j’entends souvent dire, et avec lequel je suis d’accord, c’est que le leadership ne vient pas forcément avec l’âge. J’ai toujours été vocal, et à l’aise pour endosser un statut de leader. »

Mais l’ancien de Florida State insiste ensuite sur l’importance, avant tout, d’un rebond à titre collectif, après une saison 2022/23 fade, marquée par un manque criant d’âme au sein du groupe tout au long de l’exercice.

« [Chez les Raptors], on sait qu’on vaut mieux que ce que nous avons montré cette saison. Donc on veut utiliser cet échec pour progresser à l’avenir, pour apprendre de nos erreurs et en ressortir meilleurs. D’autant que nous avons de bonnes pièces pour y parvenir », ajoute le 4e choix de la Draft 2021. « Beaucoup de choses ont changé pour nous en interne dernièrement, donc le camp d’entraînement sera crucial. Mais l’objectif est inchangé, se remettre à gagner. Il faudra être prêt à bosser, apprendre à nous connaitre. Tout simplement construire, finalement. »

Des changements validés

Pas particulièrement en bons termes avec Fred VanVleet ces derniers mois, selon Sportsnet, Scottie Barnes évoluera dans un groupe remodelé à la rentrée. Et il apprécie les changements, jusqu’à maintenant.

« C’est un super gars, très énergique et souriant. Du charisme. C’est la première chose qui saute aux yeux. Et d’un point de vue basket, il apporte un nouveau système, une nouvelle philosophie. On va changer notre manière de jouer », détaillait-il par exemple à propos de Darko Rajakovic, son nouveau coach. « Beaucoup de mouvements, du ballon et des joueurs, des ‘pick-and-rolls’ très haut pour espacer le terrain. Il va être précieux pour notre équipe. »

Une équipe qui a accueilli plusieurs nouveaux, dont le rookie Gradey Dick, avec lequel le courant passe déjà très bien. « Je pensais qu’il serait choisi plus haut, donc c’est cool pour nous. Il est grand, shoote très bien, et j’adore sa personnalité. Il va nous renforcer, et notre choix était le bon », ajoute le natif de Floride, avant d’évoquer Dennis Schröder et particulièrement « son expérience dans la ligue, sa maitrise du tempo. »

Puis Scottie Barnes de conclure en résumant simplement que « Toronto m’aime et j’aime Toronto. », une phrase qui réconfortera les supporters des Raptors en cet été incertain, et conforte sa position d’héritier dans l’Ontario…

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 Total 211 35 47.4 31.1 76.4 2.4 5.0 7.4 4.7 2.3 1.1 2.2 1.0 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.