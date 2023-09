Quand Rasheed Wallace menaçait de brûler le restaurant d’un arbitre

Records de fautes techniques, expulsions en pagaille… On le sait, la carrière de Rasheed Wallace a été marquée par une intense histoire d’amour avec les arbitres. Et le champion NBA en 2004 avec les Pistons, de passage à l’émission de Secret Base, a parfois été très loin avec les officiels…

« J’ai dit à un arbitre : ‘Si tu continues à me dire des conneries, je vais payer quelqu’un pour brûler ton restaurant’ », se rappelle ainsi avoir menacé le quadruple All-Star, sans préciser le contexte du match et la sanction qu’il a dû recevoir en conséquence pour de tels propos.

À un autre arbitre, du temps où il évoluait à Detroit, il a lâché : « ‘Si tu continues à me faire chier avec tes coups de sifflet, mes gars et moi, je vais engager un hacker pour avoir accès à ton mail.’ L’arbitre a essayé de me lancer ce regard, genre choqué. ‘Oh, crois-moi, je suis au courant du compte mail que tu as obtenu de David Stern (le patron de la ligue à l’époque)’. Tu prends cette merde comme acquise. De la même manière que la NBA peut regarder beaucoup de choses. Si je paye un hacker 100 000 dollars, vous pensez sérieusement qu’il ne peut pas y arriver ? »

On comprendra mieux, avec ce genre d’anecdotes, pourquoi Rasheed Wallace, qui fête ses 49 ans aujourd’hui, est détenteur du record de fautes techniques sur une saison (41 !), a cumulé plus de 300 sanctions de ce genre en 16 ans de carrière (soit près de 20 par an) et payé plus de 200 000 dollars d’amende.

Et comment il arrivait à se faire exclure pour un regard…