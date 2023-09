Svetislav Pesic quittera la sélection serbe après les JO 2024

Il lui manquait une dernière case à cocher dans sa riche carrière : les Jeux olympiques. Svetislav Pesic sera à la tête de la sélection serbe l’an prochain à Paris, pour ce qui sera sa dernière compétition avec cette équipe.

Une information lâchée par le coach de 74 ans lui-même, alors occupé à… critiquer l’organisation du basket serbe. À l’heure actuelle, le championnat local est en effet régi par un fonctionnement complexe avec des passerelles entre la Ligue adriatique (ABA) et la ligue serbe KLS.

« Ils doivent exprimer leur intérêt sur la façon dont ils veulent continuer (à jouer) et où ils veulent concourir. Je parle pour l’avenir. Après les Jeux olympiques, un autre entraîneur viendra ici. Après lui, d’autres viendront », lâche le technicien de 74 ans, en suggérant aux clubs de quitter l’ABA pour de bon, pour renforcer la ligue locale.

Dans sa très longue carrière, il a eu à plusieurs reprises l’occasion de coacher l’Étoile rouge de Belgrade, mais l’entraîneur germano-serbe est d’abord connu pour ses liens avec les clubs allemands (Alba Berlin, Bayern Munich) et surtout Barcelone, où il avait connu sa dernière expérience en club, en 2020. Et surtout réalisé, lors de la saison 2002/03, un triplé historique (Euroligue, championnat et Coupe d’Espagne).

Après un an sans coach avant d’être nommé sélectionneur en 2021, il vient encore de briller sur la scène internationale. Après sa médaille d’or obtenue en 1993 avec l’Allemagne au championnat d’Europe, la même médaille dans le même contexte en 2001 avec la Yougoslavie, puis l’année suivante aux Mondiaux, il vient de mener la sélection serbe vers une inattendue médaille d’argent à la dernière Coupe du monde.

Une médaille en « trompe-l’œil » par rapport au niveau du championnat local ? « Je suis là depuis 40 ans, faites appel à moi pour vous aider ! Parfois, on peut gagner une médaille, monter sur le balcon, mais notre basket n’est peut-être pas au niveau qu’on souhaite. Ce qu’on a aujourd’hui n’est pas suffisant pour l’avenir », s’inquiète-t-il.

Son pays peut pourtant se féliciter de son réservoir actuel de joueurs, puisque la Serbie a brillé sur la scène mondiale en étant privée d’un paquet de joueurs majeurs (Nikola Jokic, Vasilije Micic, Nemanja Bjelica…).