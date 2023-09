Les Warriors multiplient les essais avec des « free agents »

À moins de trois semaines du début du « training camp », les Warriors possèdent actuellement 13 joueurs sous contrat et ils peuvent donc en recruter encore deux d’ici le début de saison. Autant dire que leurs dirigeants multiplient en ce moment les essais et Hoopshype rapporte que plusieurs vétérans ont récemment été testés par la franchise californienne.

Parmi eux, on retrouve toujours Kent Bazemore et Juan Toscano-Anderson, déjà passés par Golden State auparavant et déjà observés le mois dernier avec Glenn Robinson III, Harry Giles, Dion Waiters et Trey Burke.

Ont également été mis à l’essai Will Barton, Stanley Johnson, Derrick Favors, Jaylen Nowell et Dewayne Dedmon. Cinq joueurs aux profils divers, qui viendraient renforcer soit la raquette des « Dubs » soit leurs postes 2/3. Will Barton et Derrick Favors figureraient accessoirement sur les tablettes des Pelicans et des Blazers.

À noter que, contrairement à leurs « rivaux » du moment chez les Warriors, Kent Bazemore et Derrick Favors n’ont plus été aperçus en NBA depuis un an. C’était d’ailleurs aussi le cas de Glenn Robinson III, Harry Giles (signé depuis par les Nets), Dion Waiters et Trey Burke.