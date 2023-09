Harry Giles à la relance chez les Nets

Testé notamment par les Warriors le mois dernier, ainsi que les Knicks ou le Magic, Harry Giles est de retour en NBA. Comme indiqué par Chris Haynes, il vient d’être signé par les Nets, qui l’avaient aussi observé courant août.

Pour l’heure, on ignore les conditions de son contrat, annoncé pour un an (la franchise new-yorkaise possède déjà 15 joueurs, avec également deux « two-way contracts »), mais cela démontre que l’intérieur de 25 ans, sélectionné en 20e position de la Draft 2017, a rassuré les dirigeants de Brooklyn physiquement. Sujet aux blessures depuis le début de sa carrière, il n’a plus été aperçu sur les parquets NBA depuis le printemps 2021.

Passé par Sacramento puis Portland, Harry Giles (5.9 points, 3.8 rebonds) cherchait initialement à décrocher un « two-way contract », car malgré son ancienneté de seulement trois saisons, le nouveau règlement inclus dans la dernière convention collective l’y rend éligible.

Une règle qui profite donc aux joueurs victimes de graves blessures, grâce à Jayson Tatum, qui a fait pression auprès de la NBA et du syndicat des joueurs pour que cela évolue, afin d’aider son ancien coéquipier à Duke.

Harry Giles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAC 58 14 50.3 0.0 63.7 1.1 2.7 3.8 1.5 2.6 0.5 1.3 0.4 7.0 2019-20 SAC 46 15 55.4 0.0 77.6 0.9 3.2 4.1 1.3 2.6 0.5 1.0 0.4 6.9 2020-21 POR 38 9 43.3 34.8 59.3 0.8 2.7 3.5 0.8 1.4 0.2 0.5 0.3 2.8 Total 142 13 51.1 25.8 67.1 1.0 2.8 3.8 1.2 2.3 0.4 1.0 0.4 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.