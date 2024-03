La NBA va aussi surveiller de près les « blessures diplomatiques »

Le « Board of Governors » a officiellement approuvé le nouveau règlement sur le « load management ». On l’a déjà détaillé mais la NBA va donc lourdement sanctionner (100 000 dollars à la première infraction, 250 000 dollars pour la deuxième infraction, et 1,25 million de dollars à partir de la troisième infraction) les équipes qui mettront leurs stars au repos pour des rencontres diffusées sur le réseau TV national, ou lors de la « NBA Cup ».

Pas question non plus de mettre au repos deux stars lors du même match de saison régulière, même s’il existera des exceptions pour les joueurs de plus de 35 ans, ou qui reviennent de blessure.

ESPN précise également que la NBA va renforcer sa vigilance sur d’autres points. Ainsi, elle va sanctionner les équipes qui mettent au repos leurs stars lors des matchs à l’extérieur, si elles jouent à domicile juste avant. Ça avait été le cas des Warriors, avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green qui avaient affronté les Pacers au Chase Center le 5 décembre, mais qui avaient tous manqué le match à Salt Lake City, deux jours plus tard.

Faire scintiller la vitrine

La ligue va également continuer d’appliquer ses sanctions aux équipes qui reposent leurs stars, si ces dernières ne sont pas présentes sur le banc et visibles pour le public. Là encore, la première amende sera de 100 000 dollars, la deuxième de 250 000 dollars et la troisième de 1,25 million de dollars.

Enfin, la NBA va également beaucoup plus sérieusement se pencher sur les « blessures diplomatiques », avec des stars qui manquent par exemple toute la fin de saison de leur équipe, quand les playoffs sont hors de portée. Les 10 matchs d’absence de Bradley Beal et les 11 matchs d’absence de Damian Lillard en toute fin de saison dernière auraient ainsi fait l’objet d’une enquête si le futur règlement avait déjà été en place à l’époque.

Face aux mises au repos de plus en plus fréquentes, Adam Silver et la NBA ont donc décidé de s’immiscer dans les choix des franchises, en priorité pour préserver les rencontres diffusées sur ESPN, ABC et TNT. La Grande Ligue veut faire scintiller au maximum sa vitrine et les équipes vont devoir s’adapter à partir de la prochaine saison…