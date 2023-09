Premiers échanges entre les Warriors et Klay Thompson pour une prolongation de contrat

Draymond Green prolongé cet été, les Warriors pourront s’appuyer sur l’intérieur et Stephen Curry jusqu’en 2026. Klay Thompson, lui, est encore sous contrat pour une saison. Il pourrait donc être libre durant l’intersaison 2024.

Mais ce n’est évidemment pas le plan de Golden State, qui aimerait conserver l’arrière comme ses deux compères.

« Son contrat n’expire que l’année prochaine et on a encore beaucoup de temps devant nous », explique Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, à The Athletic. « On l’adore et il le sait. On va essayer de le garder pour le restant de sa carrière. »

Les Warriors ont-ils commencé les négociations ?

« On a eu quelques brèves discussions avec son agent », confirme Joe Lacob. « Mais c’est encore tôt, très tôt. Je m’attends à ce qu’on ait de grosses discussions prochainement. On verra si on peut avoir Klay pour un très long moment. Ce qui est clairement ce que l’on souhaite. »

Autre membre important des Warriors en fin de contrat à l’issue de l’exercice 2023/24 : Steve Kerr. Là encore, des premiers échanges ont eu lieu avec l’entraîneur de Team USA.

« On a parlé avec ses agents, de la même manière qu’avec Klay », poursuit Joe Lacob. « On est encore au début de tout ça. Tout comme Thompson, on veut que Steve reste très longtemps. C’est un coach de niveau Hall of Fame et je suis sûr qu’on va trouver un accord convenable pour les deux camps. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 Total 716 33 45.5 41.6 85.2 0.5 3.1 3.6 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.