Pour Draymond Green, la loyauté a primé sur l’argent

Finalement, après plusieurs semaines d’incertitudes, Draymond Green a prolongé chez les Warriors pour quatre années supplémentaires, et 100 millions de dollars, dès l’ouverture de la « free agency ». De quoi enchanter son entraîneur, Steve Kerr, et maintenir la franchise californienne parmi les cadors de la conférence Ouest.

Une décision qui n’est pas surprenante, tant « Dray » est essentiel et attaché à Golden State. Dans le podcast de Patrick Beverley, l’intéressé est d’ailleurs revenu en détails sur cette prolongation, indiquant que Rich Paul, son agent, a eu son importance…

« Il m’a expliqué très clairement à quel point la loyauté était quelque chose d’important, à quel point la situation dans laquelle on se trouve était importante, et qu’il ne fallait pas quitter tout ça simplement parce qu’il y a un meilleur salaire quelque part ailleurs », admet celui qui a passé, jusqu’à présent, toute sa carrière chez les « Dubs ». « Ce qui attire au loin ne ressemble pas toujours à ce que l’on imagine. Donc la seule chose qui lui importait, c’était mon héritage, dans le sens où j’allais être payé, mais que l’héritage était plus important que tout le reste. »

Rich Paul comme conseiller privilégié

La loyauté est donc l’aspect qui a fait pencher la balance en faveur des Warriors, au moment de re-signer Draymond Green. Celui-ci aurait pourtant pu s’offrir un salaire bien plus conséquent au sein d’une autre équipe…

« Il y avait un certain montant qu’il voulait atteindre et que je voulais atteindre, nous en avons parlé avant même que [la free agency] ne débute », glisse le quadruple champion NBA, toujours à propos de Rich Paul. « Il y a des opportunités qui m’auraient rapporté plus d’argent et, quand je lui en parlais, il ne disait rien. Alors que c’était bien plus d’argent ! Genre, [10 millions de dollars supplémentaires] par an. Mais il ne disait rien, silence radio. »

Conscient que l’intérêt de son client était de rester à Golden State, le fondateur de Klutch Sports se serait donc chargé de le guider au mieux et de le lui faire comprendre. Mais, quand il a rencontré ses dirigeants, Draymond Green s’est aussi rendu compte que les « Dubs » avaient envie de poursuivre cette collaboration si fructueuse.

« Il m’a semblé pendant une seconde que j’allais devoir me tourner vers d’autres équipes, mais les Warriors m’ont dit très clairement que j’étais une priorité et qu’ils feraient tout leur possible pour me conserver, afin que je reste un Warrior pour toute la vie. C’était l’une de choses les plus importantes à mes yeux et Joe [Lacob, le propriétaire] m’a dit qu’il ne s’agissait pas seulement d’un contrat, car je serais leur partenaire pour le reste de la vie. Quelque chose d’énorme à mes yeux », considère l’ailier-fort, désormais lié à Golden State jusqu’en 2027.

Avec ce nouveau contrat, et le transfert de Jordan Poole (Draymond Green se chauffant avec le père de ce dernier sur les réseaux sociaux…), les Warriors ont en tout cas fait un choix clair pour leur futur.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 Total 813 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.