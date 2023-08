Quand le KAT retombe sur ses pattes

La frustration de Jordan Clarkson contrastait évidemment avec la satisfaction du leader adverse, à l’issue de la rencontre entre les Philippines et la République Dominicaine. Auteur de 26 points (à 15/16 aux lancers-francs) et 10 rebonds en 34 minutes, Karl-Anthony Towns a fait le nécessaire pour contribuer au succès des siens (87-81).

L’intérieur des Wolves ne s’est pas ménagé dans un match pas évident à négocier face au pays hôte, et il a contribué à montrer la voie en début de partie avec un lay-up main gauche « and one » et un 3-points en début de deuxième quart-temps. Il a ensuite ajouté sa pierre à l’édifice alors que les Dominicains se retrouvaient malmenés au retour des vestiaires, et a fait le nécessaire jusqu’au bout pour assurer la victoire.

« J’ai trouvé le moyen d’aider mon équipe et mon pays à décrocher la victoire. C’est ce que je vais toujours faire : jouer dur, donner tout ce que j’ai et donner à mon équipe une chance de gagner », a-t-il déclaré après la rencontre.

Tout pour l’équipe

Le duel entre les deux nations a été âpre et KAT a eu du mal à trouver du rythme. En difficulté en terme d’adresse avec un timide 5/16 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), il a su compenser en allant chercher ses points sur la ligne des lancer-francs. C’est aussi ça, la marque des grands joueurs, que de savoir tirer le meilleur parti d’une soirée compliquée, en attaquant davantage le cercle en l’occurrence.

« Je n’ai pas réussi mes tirs aujourd’hui, ce qui est bizarre. J’ai beaucoup tiré, mais mes coéquipiers sont incroyables. Ils m’ont mis dans d’excellentes positions. Je suis plus qu’un simple shooteur. Je l’ai toujours été. Je suis aussi un très bon « slasher ». J’ai juste utilisé une autre partie de mon jeu et ça a fonctionné », a-t-il ajouté.

S’il a logiquement pris le plus de tirs parmi son équipe, il n’a pas déséquilibré le jeu des Dominicains pour autant et n’a pas spécialement forcé.

On a ainsi vu la différence dans l’approche avec un Jordan Clarkson en mode « électron libre » du côté des Philippines, puisque l’arrière du Jazz a pris 24 tirs, soit trois fois plus que le deuxième joueur le plus prolifique de son équipe, et c’est même 43% des shoots de sa formation. Même si Karl-Anthony Towns n’a délivré aucune passe décisive, son état d’esprit est loué par son coéquipier Andres Feliz.

« Karl est un joueur incroyable. Il est venu ici pour nous aider. C’est ce qu’il a fait depuis le premier jour. Il a dit qu’il voulait aider cette équipe. Aujourd’hui, ce n’était pas sa soirée sur le terrain, mais il a été excellent sur la ligne des lancers francs. Et c’est quelque chose que nous devons apprécier », a-t-il glissé.

Plutôt de bon augure pour le prochain choc du groupe A dès demain matin face à l’Italie.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 Total 511 34 52.6 39.5 83.5 2.9 8.2 11.2 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.