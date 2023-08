Steve Kerr ne change pas une équipe qui gagne

Même si la composition du roster de Team USA a pu intriguer, notamment sur le manque d’expérience internationale et la jeunesse de l’ensemble du groupe, le GM Grant Hill et son sélectionneur Steve Kerr ont utilisé des critères bien précis pour le construire, avec des joueurs de caractère capables surtout de jouer vite et d’imprimer un gros rythme.

Le coach des Warriors met ainsi en place sa stratégie en se fiant au même cinq majeur depuis le début : Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr.

Les résultats sont pour le moment probants puisque les Américains ont remporté leurs quatre matchs de préparation avec un succès net face à la Grèce hier (108-86) à Abu Dhabi, et un cinq majeur qui a notamment été performant dès les cinq premières minutes de la rencontre pour démarrer du bon pied (17-7).

« C’est tellement dur parce qu’on n’a que quelques semaines avant de plonger directement dans le tournoi, donc j’aime avoir cette stabilité concernant le groupe qui débute », a confié Steve Kerr après la rencontre.

Le technicien des Warriors semble avoir trouvé le bon équilibre et devrait s’en ternir à cette rotation lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde pour commencer, avant de s’adapter un peu plus aux profils adverses.

« J’ai l’impression que nous avons bien progressé », a estimé Anthony Edwards, meilleur marqueur du match avec 21 points en 17 minutes. « Tout le staff fait un excellent travail pour s’assurer que nous connaissons le plan de jeu. Vous savez, nous nous apprécions vraiment les uns les autres, alors ça ne nous dérange pas de partager le ballon et de faire une passe supplémentaire. Je pense que ça se passe plutôt bien dans l’ensemble ».

Des forces (et des faiblesses) identifiées

Ce succès tranquille face à la Grèce, qui avait pourtant récemment réussi un bel exploit en battant la Slovénie de Luka Doncic à Ljubjana, est en tout cas un indicateur positif de plus pour les Américains en vue de leur premier match officiel, samedi prochain, face à La Nouvelle-Zélande.

Reste à gommer les points faibles désormais identifiés, comme les failles au rebond aperçues face à l’Espagne, et un relâchement à nouveau entrevu hier, après avoir mis les Grecs à bonne distance.

« Notre inquiétude concerne les pertes de balle et les rebonds. Si on arrive à rester réguliers sur le jeu de possession, je suis confiant pour nous, face à n’importe qui », a ainsi conclu le coach. « La façon dont les équipes adverses peuvent nous battre, c’est si elles s’octroient des possessions supplémentaires et qu’elles forcent beaucoup de ballons perdus. Donc si on n’est pas assez tranchant, ou qu’on ne fait pas de box-out. Et je l’ai dit aux gars, ce n’est pas vraiment un secret ».

Le dernier test pour Team USA avant la Coupe du Monde aura lieu demain, face à l’Allemagne.