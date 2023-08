Preview | Les quinze joueurs de la Coupe du monde à suivre

Après notre large revue d’effectif qui avait pour but d’ébaucher une hiérarchie en amont de la Coupe du Monde, on vous propose un Top 15 des joueurs à suivre sur la compétition.

Que ce soit par leur talent, leur importance pour leur équipe, ou pour leur situation actuelle, ces joueurs ont de grandes chances de briller pour leur nation !

*****

Luka Doncic (2m01, 24 ans, Dallas Mavericks, Slovénie)

Star du clip promotionnel tourné par la FIBA en amont de la compétition, Luka Doncic est sans aucun doute le visage de cette Coupe du Monde.

La superstar slovène des Mavs est, à 24 ans, au sommet de son art. Mieux, il sort d’un été où il a particulièrement pris soin de son corps et bosser le foncier, pour ne plus revivre les déceptions de ces dernières années, à Dallas comme avec sa sélection nationale.

Usine à basket capable de faire gagner son équipe quasiment à lui seul, à 24 points et plus de 9 rebonds et 9 passes de moyenne aux JO de Tokyo, Luka Doncic maîtrise et domine le jeu FIBA comme peu de joueurs. Il semble même prendre un malin plaisir à montrer que c’est le style de jeu qui, finalement, lui convient le mieux.

Anthony Edwards (1m93, 22 ans, Minnesota Timberwolves, États-Unis)

Pour toute superstar NBA qui a des aspirations à entrer dans la légende de son sport, comme Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James avant lui (parmi d’autres), un été avec Team USA est ce que le voyage en Italie était pour les peintres dès le XVIe siècle. Un passage obligé.

Dans le cas d’Anthony Edwards, cela commence à prendre excellente tournure, après que le jeune arrière de 21 ans des Wolves ait déjà affolé les compteurs face à l’Allemagne, avec 14 de ses 34 points en dernier quart pour renverser la Mannschaft, ou encore 21 points face à la Grèce dans un autre succès. C’est bien simple : Anthony Edwards a fini meilleur scoreur de son équipe quatre fois sur cinq !

Explosif et physique à souhait, il est LE leader de l’équipe américaine, de l’aveu de son coach, Steve Kerr. Un aveu partagé par tous les joueurs du Team USA à l’unisson. Néo-All Star cette saison, « Ant » est en passe d’écrire un chapitre crucial de sa jeune carrière. Il ne saurait s’écrire autrement qu’en lettres d’or…

Shai Gilgeous-Alexander (1m98, 25 ans, OKC Thunder, Canada)

Egalement All-Star, le meneur canadien du Thunder a certes déjà revêtu la tunique de sa sélection nationale, mais c’était bref ! C’était à l’occasion des qualifications à la Coupe du Monde dernièrement. Il avait été plutôt convaincant à 26 points, 5 passes et 2 interceptions.

Mais, pour sa première grande compétition officielle, SGA va relever un sacré défi, celui de mener une équipe très riche en talents individuels, mais avec très peu de vécu collectif. En préparation, son équipe a rivalisé avec les meilleurs, battant coup sur coup l’Allemagne et l’Espagne, avec 22 points et 8 rebonds de SGA à Grenade.

Leader naturel d’un Canada aux dents longues, Shai Gilgeous-Alexander n’aura pas peur de prendre les gros tirs en fin de match. Il aura l’occasion d’écrire une nouvelle page de l’histoire du basket canadien, à la suite de l’ère Nash, vierge de médaille internationale.

****

Karl-Anthony Towns (2m13, 27 ans, Minnesota Timberwolves, République Dominicaine)

C’est le revenant de cette Coupe du Monde ! Plus vu sous la tunique nationale depuis près de dix ans, Karl-Anthony Towns est clairement la meilleure recrue de l’été pour la République dominicaine.

L’intérieur All-Star des Wolves est un monstre offensif à 23 points, 11 rebonds de moyenne en huit saisons NBA. Il sera très intéressant de voir à quel point il va pouvoir peser sur le jeu de son équipe, et les victoires surtout.

À 20 points pour battre le Canada, et de nouveau à 20 unités dans la défaite contre l’Espagne, Karl-Anthony Towns a l’occasion de se refaire la pilule lors de cette Coupe du monde, après une dernière campagne NBA pourrie par les blessures, et alors que son rôle au sein des Wolves est de plus en plus discuté…

Lauri Markkanen (2m08, 26 ans, Utah Jazz, Finlande)

Superbement dominateur lors du dernier Euro, avec 28 points et 8 rebonds de moyenne (à des taux de réussite infernaux : 54-40-90), dont ce huitième de finale dantesque à 43 points pour sortir la Croatie, c’est peu dire que Lauri Markkanen aime jouer pour son pays !

Sur cette formidable dynamique, l’ailier fort a réalisé sa meilleure saison en carrière dans l’Utah, synonyme d’une première cape All Star mais aussi du trophée de meilleure progression (devant SGA et Jalen Brunson).

Arme offensive atomique dans le jeu FIBA avec son mélange de taille, de vitesse et d’adresse, le « Finnisher » sera encore redoutable avec sa meute de loups aux dents longues !

Franz Wagner (2m08, 21 ans, Orlando Magic, Allemagne)

Récemment opposé à son coéquipier du Magic, Paolo Banchero, lors d’un match dantesque face au Team USA, une défaite pour lui, Franz Wagner est assurément la star montante du basket allemand. Ce n’était ainsi âs un hasard si l’arrivée en sélection de Franz s’est traduite par une moyenne de 15 points et 4 rebonds par match, et une première médaille internationale depuis 2005 !

Scoreur élégant et ultra-complet, le cadet de Moritz, qui revient en sélection auprès de son frère cet été, a délivré une superbe performance face aux Américains, avec un double-double à 17 points et 10 rebonds.

Capable de punir les défenses de loin comme de près, le jeune ailier d’Orlando sera particulièrement difficile à tenir avec sa combinaison de tir et de taille.

Josh Giddey (2m00, 20 ans, OKC Thunder, Australie)

Meneur de jeu de grande taille, Josh Giddey ne donne pas souvent l’impression de forcer, ou même d’y toucher, à la manière d’un Dejan Bodiroga de la grande époque. Mais, comme souvent en NBA cette saison, le jeune Australien fait du chiffre à chacune de ses apparitions sur les planches !

Face au Venezuela, il a ainsi bouclé le match tout proche du triple-double à 14 points, 9 passes, 8 rebonds en 24 minutes seulement. Face aux Bleus, il a également été très bon, à l’origine du retour victorieux des Boomers avec ses 12 points, 6 rebonds et 5 passes décisives.

***

Evan Fournier (2m00, 30 ans, New York Knicks, France)

Il s’était fait plutôt discret en début de la préparation, la faute à une petite frayeur à la cheville notamment, mais il a fait chauffer le poignet face à l’Australie, avec 29 points en tout, dont 12 dans le premier quart, à 11/14 aux tirs dont 4/5 à 3-points.

Revanchard après une saison à ronger son frein sur le banc des Knicks, l’arrière vétéran a faim de ballon !

Or, on sait qu’Evan Fournier a le sang tricolore, et un sang chaud ! Par le passé, l’arrière de Charenton a prouvé qu’il aimait se transcender sur les compétitions internationales. Remonté comme il l’est cet été…

Walter Tavares (2m20, 31 ans, Real Madrid, Cap Vert)

Double champion d’Europe avec le Real Madrid, et même MVP du dernier Final Four, Walter Tavares est décidément dans la meilleure passe de sa longue carrière.

Passé plusieurs fois par la NBA, et la D-League à l’époque, le géant cap-verdien a effectivement permis cet été à son île natale de se qualifier pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde !

Le Cap Vert est le plus petit pays qualifié dans la compétition, mais ce, avec le joueur le plus grand de la compétition. Dominateur en Euroleague depuis plusieurs années déjà, il est bien souvent une muraille infranchissable dans la peinture avec sa capacité à contrôler l’espace aérien.

Jordan Clarkson (1m98, 31 ans, Utah Jazz, Philippines)

International philippin depuis 2018, Jordan Clarkson a depuis démontré son attachement à la nation de sa mère, revenant à la charge pour les qualifications à la Coupe du Monde, avec 25 points par match. Meilleur sixième homme de la Ligue en 2021, il est désormais titulaire au Jazz suite aux départs de Mike Conley et Donovan Mitchell.

Scoreur en série imprévisible, Jordan Clarkson est de plus une véritable star pour la nation philippine qui adore la balle orange. Surtout, il aura les coudées franches dans l’attaque très libre de son équipe.

Bogdan Bogdanovic (1m96, 31 ans, Atlanta Hawks, Serbie)

Absent lors du dernier Euro pour cause de blessure au genou, Bogdan Bogdanovic est bel et bien là cet année pour la Coupe du Monde. Un événement qu’il apprécie tout particulièrement, avec une belle médaille d’argent en 2014, et une performance remarquée lors de l’édition 2019, meilleur scoreur de la compétition à 23 points de moyenne.

Privée de médaille depuis un bail, soit 2017, la Serbie ne part clairement pas favorite, mais ses joueurs seront d’autant plus motivés qu’on ne les attend pas aussi haut.

Quant à Bogdan Bogdanovic, le « leader de horde », c’est un rôle taillé sur mesure pour lui qui veut aussi retrouver des responsabilités après plusieurs saisons à jouer les « role players » dans la Grande Ligue.

**

Goga Bitadze (2m11, 24 ans, Orlando Magic, Géorgie)

Anonyme ou presque en NBA après quatre saisons à 5 points de moyenne, Goga Bitadze arrive dans cette Coupe du Monde avec le couteau entre les dents.

Transféré en cours de saison de l’Indiana où il ne jouait pas derrière Myles Turner, vers Orlando où il a eu droit à quelques bribes de temps de jeu, le géant géorgien a une opportunité en or de montrer ce dont il est capable à Okinawa, au Japon.

Pivot plutôt mobile et adroit, Goga Bitadze a montré de belles choses face au Monténégro (21 points à 9/9 aux tirs) et face à l’Australie (20 points).

Simone Fontecchio (2m03, 27 ans, Utah Jazz, Italie)

Parmi les dix meilleurs scoreurs du dernier Euro, et avant ça aux JO de Tokyo, Simone Fontecchio est déjà un habitué des grands rendez-vous.

Ayant depuis démarré sa carrière NBA chez le Jazz, plutôt discrètement, il ne va pas bouder son plaisir de retrouver un bon lot de tickets shoots au sein de la Squaddra Azzurra ! Comme l’ont récemment prouvé ses 26 points pour battre le Brésil (93-87).

Artiste du tir dans une équipe capable, sur un match, de dynamiter n’importe quelle défense, l’ancien scoreur de Vitoria sera clairement un des atouts maîtres de son équipe de vieux briscards qui aime le « basket champagne » !

Santi Aldama (2m13, 22 ans, Memphis Grizzlies, Espagne)

Si son coéquipier Usman Garuba, fraîchement lâché par le Thunder a annoncé qu’il allait leur donner tort, Santi Aldama a lui aussi une bonne tête d’épouvantail. Dans une équipe qui n’a de cesse de surprendre année après année…

Excellent face à la Slovénie en préparation, avec 18 points, 7 rebonds et 7 passes au final, l’intérieur des Grizzlies va découvrir une grande compétition internationale, après avoir nettement passé un cap cette année en NBA. Il devrait être en mesure de faire parler tous ses progrès récents sur la scène internationale, qu’il a déjà connue chez les jeunes avec une médaille d’or à l’Euro de moins de 18 ans… et un titre de MVP !

Sachez par ailleurs que le paternel, Santiago Aldama, jouait déjà sous les couleurs de la Roja, à l’occasion des légendaires Jeux de Barcelone en l’occurrence !

*

Khaman Maluach (2m14, 16 ans, NBA Africa Academy, Soudan du Sud)

MVP du camp de jeunes organisé par la NBA, Basketball Without Borders, cette année, Khaman Maluach est le jeune prospect à suivre sur cette Coupe du Monde. Éligible à la Draft NBA qu’en 2025, le géant soudanais fait partie de ces « très grands » qui débarquent au haut niveau avec de plus en plus d’agilité et de facilité technique.

Encore très jeune et donc très fruste, il a cependant montré quelques éclairs de son génie, avec une belle entrée face à l’Australie par exemple. Pur produit de l’académie NBA Africa ouverte au Sénégal depuis 2017, Khaman Maluach ne devrait évidemment pas hériter d’un premier rôle à ce stade de sa carrière, mais ses débuts n’en restent pas moins intrigants…