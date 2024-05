Steve Kerr : « On ne peut pas se permettre de baisser notre garde »

Contrairement à l’équipe de 2019, Team USA impressionne en cette phase de préparation, et plus que les résultats, il faut retenir la manière. Même si les 12 joueurs n’ont aucune expérience internationale chez les « A », il se dégage déjà une belle cohésion avec une hiérarchie bien définie, et la volonté de briller par le collectif. Face à l’Espagne, les Américains passaient un vrai test, et il a été concluant avec une victoire en deux temps (98-88), après avoir gâché une belle avance au début du 3e quart-temps. C’est une leçon à retenir pour Steve Kerr.

« J’ai trouvé qu’on avait bien terminé la première mi-temps, avec une bonne série pour prendre une avance de 10 points, et nous avons baissé notre garde », souligne Kerr. « Je pense que c’est une bonne leçon pour nous. On ne peut pas se permettre de baisser notre garde et de se dire qu’on est capable de le faire comme en NBA. Souvent, en NBA, on ne veut pas le faire mais on peut s’en sortir. Mais dans le basket FIBA, vous jouez avec le feu si vous baissez votre garde en FIBA. Dans les premières minutes du 3e quart-temps, ils ont juste augmenté leur pression défensive et cela leur a permis de revenir dans le match ».

Heureusement, Team USA possède assez de talent et de profondeur pour redonner un coup de fouet dans la dernière ligne de droite. Notamment par Anthony Edwards ou Jaren Jackson Jr., auteur d’un and-1 décisif au début du 4e quart-temps. « On sait qu’on doit s’appuyer sur la richesse de l’effectif. On pense qu’on possède davantage de bons joueurs que les autres, davantage de profondeur. »

Le tout dans une ambiance magnifique, et comme Mikal Bridges, le coach de Team USA a apprécié de jouer dans le chaudron de Malaga. « C’était un grand match de basket. L’atmosphère était merveilleuse. C’était un grand défi pour nous, car c’était notre seul vrai match à l’extérieur dans cette tournée. Nous sommes très fiers de nos gars qui ont joué contre une grande équipe. L’Espagne a pris l’avantage dans le troisième quart-temps, et j’aimé la façon avec laquelle nos joueurs ont réagi pour terminer le troisième quart-temps et débuter le quatrième. »

Prochain match, à Abu Dhabi face à une équipe de Grèce très diminuée.