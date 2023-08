Mikal Bridges bluffé par l’ambiance en Espagne

Auteur de 12 points dans la victoire des Etats-Unis dimanche soir face à l’Espagne, Mikal Bridges est considéré comme un des cadres de l’équipe par Steve Kerr. Titulaire, Bridges apporte son expérience, mais aussi sa polyvalence et sa capacité à être efficace des deux côtés du terrain. Le joueur rêvé pour un coach, notamment dans un contexte international, et Bridges savoure cette première expérience. Dimanche, ils étaient 11 000 Espagnols à pousser leur équipe, et Bridges a adoré ! Surtout quand l’Espagne a remonté un écart de 10 points, en provoquant 7 pertes de balles.

« Je pense que nous vivons tous pour les matches à l’extérieur », estime Mikal Bridges. « A chaque fois qu’on se voit entre nous, je dis toujours : « J’adore jouer contre vous dans votre salle »… C’était fou. Dans le troisième quart-temps, quand ils sont revenus au score, quand ils ont commencé à monter en puissance et à nous marcher dessus, c’était juste, wow. »

Et Bridges d’imaginer l’ambiance aux Philippines, avec des matches couperet.

« L’ambiance est contagieuse, et c’est plaisant. Je parlais à mes coéquipiers du fait que jouer le titre national, de jouer une finale… C’est un autre type d’atmosphère. C’est quelque chose à laquelle on rêve, et nous ne sommes même pas dans le stade des Philippines (pour la Coupe du monde). Mais même en venant ici et en Espagne, c’était déjà fou. Je suis heureux d’en faire partie, heureux de vivre cette expérience. »

Avant de partir pour Manille, les Américains effectuent un crochet cette semaine par Abu Dhabi pour affronter la Grèce. L’ambiance devrait y être moins bouillante, mais ça reste une expérience à vivre.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 Total 392 32 49.5 37.6 85.7 0.9 3.1 4.0 2.3 2.0 1.3 1.0 0.6 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.