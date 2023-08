Bousculée, Team USA repousse une coriace Espagne

D’amical, ce match n’en avait que le nom ! Dans une atmosphère électrique à Malaga, Team USA et l’Espagne, sans doute les deux grands favoris à la médaille d’or pour la Coupe du monde à venir, ont en effet offert un match d’une très bonne qualité, dont l’intensité était davantage proche d’un match de phase finale que de préparation !

Et au terme de cette âpre bataille, ce sont les joueurs américains qui se sont finalement imposés (98-88), à la faveur d’un quatrième quart-temps plus maitrisé que leurs adversaires, grâce notamment à une domination dans le domaine physique et athlétique au bout du compte épuisante et fatale pour les locaux. Comme contre la Slovénie…

Ce n’était pourtant pas toujours très bien embarqué pour la Team USA, qui a clairement souffert. En particulier dans le troisième quart-temps, face à une équipe espagnole qui a défendu le plomb et complètement confisqué les phases en transition particulièrement appréciées par les hommes de Steve Kerr. Sans compter que le jeu offensif léché de l’Espagne a obligé les joueurs américains à s’employer en défense, et donc à user de l’énergie.

De la défense et du mouvement en fin de match chez les Américains

Mais au final, le talent offensif des Américains, enfin adroits derrière l’arc (10/17), a fait la différence dans le dernier acte. L’Espagne, qui a assurément montré pourquoi elle était la meilleure sélection du monde, a très bien résisté, mais l’écart de niveau dans la dimension athlétique a fini par être insurmontable, face aux athlètes américains.

Pour autant, malgré la victoire, convaincante dans la manière, la Team USA est prévenue : rien ne sera facile à la Coupe du monde, particulièrement à partir des phases finale…

En ce qui concerne les performances individuelles, la plus réussie était assurément celle de Jalen Brunson, qui boucle son match avec 22 points à 9/9 aux tirs, mais aussi 4 passes et 4 rebonds. Le meneur des Knicks était bien épaulé par les 14 points d’un Jaren Jackson Jr. indispensable dans la peinture, et par les 11 points d’Austin Reaves et Brandon Ingram. Côté Espagne, Santi Aldama s’est le plus démarqué (14 points), et les frères Hernangomez (24 points en cumulé) et Alex Abrines (12 points) ont aussi surnagé dans le collectif espagnol.

Prochaine échéances pour les deux formations : une belle affiche contre le Canada jeudi soir (21h30) pour l’Espagne, tandis que les Etats-Unis défieront la Grèce à Abou Dabi, le lendemain.

BOX SCORE

Crédit photo : USA Basketball