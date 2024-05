Espagne – Team USA : le rythme, le mot d’ordre des Américains

En démonstration contre une Slovénie modeste car privée de Luka Doncic, ce samedi, la Team USA de Steve Kerr poursuit sereinement sa préparation pour la Coupe du monde, après un premier succès contre Porto Rico.

Pas particulièrement passionnante du point de vue de l’enjeu, cette rencontre a cependant permis d’observer le plan de jeu et l’identité qui commencent à se forger au sein du groupe américain. Et au-delà des observations évidentes, à savoir que la Team USA, comme d’habitude, est plus athlétique que la moyenne, on a ainsi surtout pu noter une volonté de Steve Kerr et ses joueurs de jouer le plus vite possible, tant sur transition que sur demi-terrain.

« Nous avons construit cette équipe avec pour projet d’aligner ensemble plusieurs bons créateurs. Et comme vous pouvez le voir après ces deux matchs, chaque joueur est un passeur volontaire, donc on veut pousser le tempo, mais aussi attaquer fréquemment les ‘closeouts’, car nous espaçons le terrain et pouvons créer du jeu à l’infini », appréciait ainsi le coach des Warriors, après un match à 26 passes décisives pour 39 paniers de Team USA.

Un juste milieu encore à trouver

Un total de passes qui aurait pu être encore plus élevé selon Steve Kerr, qui jugeait que son équipe avait même par moments été trop altruiste ! « Nous avons trop fait tourner à certains moments. Par exemple, nous avons refusé des tirs à 3-points pour attaquer le cercle et ressortir ensuite. Bien sûr, en tant que coach, jamais je ne vais critiquer mes joueurs de faire ça, car je veux toujours que le ballon circule », ajoute-t-il, avant de contextualiser sa pensée. « Mais dans le basket FIBA, un tir ouvert à 3-points est sans doute la meilleure option, car on sait que si on attaque le cercle, ça va être physique et il n’y aura pas beaucoup de fautes sifflées. »

La formation américaine doit donc encore régler quelques habitudes, mais dans l’ensemble le produit affiché en attaque est convaincant. Ce n’est pas particulièrement révolutionnaire, mais efficace, car motivé par une volonté de trouver le bon tir. Le tout en profitant d’un avantage physique et athlétique indéniable. Ce n’est pas un hasard si les 12 joueurs de l’effectif ont tous marqué hier, et que cinq d’entre eux pointaient entre 7 et 9 points…

« À chaque match, littéralement n’importe qui dans notre équipe peut être le meilleur scoreur », jugeait d’ailleurs Austin Reaves. « Jusqu’à maintenant, la marque est bien répartie, et c’est ce qu’on veut. On veut aussi jouer vite, car nous avons un effectif riche et pouvons faire beaucoup de changements et maintenir un rythme élevé. »

Le test ultime à venir

Prochaine sortie pour l’équipe américaine : dès ce soir, contre l’Espagne. Le premier vrai test pour Team USA, face à la meilleure sélection du monde au classement FIBA, championne du monde d’Europe en titre. Une nouvelle victoire avec la manière, et la formation de Steve Kerr s’afficherait indéniablement comme le grand favori, en amont de cette Coupe du monde…