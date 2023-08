Avec Team USA et la France, sans oublier l’Espagne, le Canada ou l’Australie, la Slovénie du génial Luka Doncic fera partie des prétendants au titre lors de la Coupe du monde 2023 (25 août – 10 septembre), et elle pourra se tester dès ce samedi contre les États-Unis (21h30).

En attendant de voir si les champions d’Europe 2017 répondront présent en Asie, la superstar des Mavericks aura, elle, surtout à coeur de se rattraper après un Eurobasket 2022 décevant. Éliminés par la surprenante équipe de Pologne dès les quarts de finale, les Slovènes s’étaient sans doute vus trop beaux et « Luka Magic » avait alors craqué comme rarement…

« J’ai déçu mon équipe, j’ai laissé tomber tout mon pays, c’était de ma faute », a reconnu, sans se cacher, celui qui avait terminé cette rencontre expulsé, avec 14 points et 6 pertes de balle (à 5/15 au shoot, 3/8 à 3-points et 1/4 aux lancers).

Un statut nouveau cette année

Après cette désillusion, Luka Doncic avait cependant assuré qu’il « reviendrait plus fort » et qu’il « jouerait toujours » pour la Slovénie (sauf en cas de blessure). Un an plus tard, il le prouve en étant bel et bien disponible pour la Coupe du monde.

Cette année, et pour la première fois de sa carrière internationale, il sera carrément le capitaine de sa sélection.

« C’est un honneur, une vraie fierté », considère-t-il à propos de cette mission inédite. « Ça s’est décidé avec le sélectionneur et mes coéquipiers. Ce n’est pas forcément nouveau pour moi, car j’ai déjà été le leader du vestiaire ici ou chez les Mavericks. Je ne me prépare pas différemment, car ça ne s’apprend pas : soit vous êtes fait pour ça, soit vous ne l’êtes pas. Mais ce sera difficile de remplacer Edo [Muric] ou Goran [Dragic], deux très grands joueurs. »

Les adversaires de Luka Doncic peuvent d’ailleurs prendre peur car, physiquement, il semble plus affûté que jamais…

« Je me sens mieux et vous pouvez le voir », confirme-t-il justement. « Mon préparateur physique, Anze Malek, m’a beaucoup poussé et tout le mérite lui revient. »

Seule la Slovénie occupe son esprit…

Concernant ses attentes au Mondial avec la Slovénie, Luka Doncic souhaite d’une part profiter, car la compétition lui a manqué, et il n’envisage d’autre part que la médaille d’or.

« Ce fut un été très long, mais je suis heureux d’être de retour », déclare-t-il ainsi. « Je n’ai pas joué depuis le 10 avril, donc j’ai hâte d’y retourner et l’objectif reste le même pour moi : gagner, comme à chaque fois que je dispute une compétition. La réalité peut ensuite être différente, mais [gagner] est toujours mon objectif. »

Une fois le tournoi terminé, avec potentiellement une médaille autour du cou, Luka Doncic réactivera ensuite le mode NBA mais, pour le moment, il ne veut surtout pas se laisser distraire par ce qui l’attendra avec les Mavericks.

« Je ne vois pas ça comme une préparation pour la saison NBA », prévient-il dans cette optique. « J’apprécie d’être en sélection, je passe de bons moments avec mes coéquipiers, on s’entend bien et j’apprécie tout ça, donc c’est un plaisir de venir jouer pour la Slovénie. Ce qui se passe en sélection n’a rien à voir avec ce qui se passe en NBA, ce sont deux choses très différentes. Je n’ai pas encore la tête à Dallas, mais je pense que les bonnes décisions ont été prises, en attendant peut-être d’autres signatures… »

Rappelons que la Slovénie se trouvera dans la poule F à la Coupe du monde, avec la Géorgie, le Venezuela et le Cap-Vert. Si elle finit à l’une des deux premières places, elle croisera alors avec le groupe de l’Australie, l’Allemagne, la Finlande et le Japon, pour espérer rallier les quarts de finale de la compétition.

Crédit photo : FIBA.com

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 Total 330 34 46.6 33.8 73.9 1.0 7.6 8.6 8.0 2.3 1.1 4.0 0.4 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.