Cam Thomas persuadé de pouvoir tourner à 25 points de moyenne

Invité du podcast de Zach Schumaker, Cam Thomas est revenu sur sa saison en montagnes russes qu’il a vécue avec Brooklyn. Mais aussi sur sa frustration évidente de passer de la lumière au banc de touche. L’arrière des Nets n’en démord pas, il a le potentiel pour être un leader d’attaque. “Si j’ai le ballon ? Je peux marquer 25 points sans problème, facilement. Ce n’est qu’une question de confiance en mes capacités, je sais ce que je peux apporter” dit-il en souriant.

Difficile de le contredire puisqu’après les transferts de Kevin Durant puis de Kyrie Irving, Cam Thomas nous avait gratifiés d’un remake de la Linsanity en devenant le plus jeune joueur de l’histoire à enchainer trois matchs à plus de 40 points la saison dernière (44 points contre les Wizards, 47 points contre les Clippers et 43 points face aux Suns). La ligne de stats du joker des Nets sur cette période parle d’elle-même : quand il a joué 25 minutes et plus, il tournait à 26 points par match !

Discussion à venir avec le coach !

Seulement, malgré cette superbe série, Jacque Vaughn, l’a replacé sur le banc après les arrivées de Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie et Cam Johnson, et son temps de jeu a considérablement fondu, au point même d’enchaîner les “DNP” (Did Not Play). De quoi parfois laissé exploser sa frustration : “Je n’ai jamais douté de moi-même. J’étais juste énervé” reconnait il. “J’ai prouvé tant de fois que j’avais le niveau NBA… Et je l’ai montré quand il n’y avait plus personne, quand nous perdions car tout le monde était blessé”.

Cam Thomas garde donc cet état d’esprit, cette mentalité de prouver qu’il a sa place, il explique ainsi vouloir continuer à progresser, notamment avec son shoot extérieur, mais avoue qu’un dialogue avec son coach sera nécessaire : “Evidement nous allons devoir discuter. La 3e année est une année charnière dans la carrière d’un joueur”. L’ancien joueur de LSU confie avoir besoin de savoir ce que Jacque Vaughn attend de lui, car s’il se tient prêt à apporter la moindre contribution à l’équipe, que ce soit comme titulaire ou remplaçant.

Une mentalité de “tueur”.

En espérant, évidemment, justifier ce surnom de “Killa Cam”. “Quand j’étais plus jeune, j’étais le genre de gars qui marquait 20 points, puis qui laissait les autres faire leur boulot. Mais on a fini par me dire : « Continue, tue le match, vas-y! » Alors je suis devenu ce tueur sur le terrain”. La bonne nouvelle pour lui, c’est que Seth Curry, Joe Harris et Yuta Watanabe sont partis, et que la concurrence, pour le temps de jeu, sera sans doute moindre avec les arrivées de Darius Bazley, Dennis Smith Jr. et Lonnie Walker.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.