Cam Thomas se plaisait bien en première option chez les Nets…

On a connu des joueurs plus enthousiastes à la sortie d’un match gagné. La frustration était prégnante sur le visage et dans la façon de parler de Cam Thomas, à la sortie de la rencontre face au Heat, plus tôt dans la semaine. Un match pourtant gagné par les Nets.

L’explication ? L’arrière est sorti du banc de son équipe et n’a joué que 21 minutes. « C’est compliqué. C’est compliqué d’être concentré sur une tâche et d’essayer de s’adapter à l’équipe parce que c’est ce que tu dois faire. C’est compliqué, c’est sûr », répétait le joueur de 21 ans, blasé.

Il faisait ici bien sûr allusion à son exceptionnelle éruption offensive, survenue au moment où les Nets en avaient le plus besoin avec les départs successifs de Kevin Durant et de Kyrie Irving. Avec 44, 47 et enfin 43 points, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à enchaîner trois rencontres à plus de 40 points.

Mais cette impressionnante série ne l’a pas empêché de retrouver le banc depuis trois rencontres. Face au Heat, il a dû patienter jusqu’à l’entame du second quart-temps pour faire son entrée en jeu. Quatre de ses partenaires de banc étaient rentrés avant lui…

Aussi, pendant que Mikal Bridges rentrait dans une autre dimension dans le dernier quart-temps, l’arrière n’a quasiment pas été mobilisé dans les dernières minutes. Il est resté suffisamment de temps sur le parquet pour tout de même inscrire 19 points (6/11 aux tirs dont 3/5 de loin), 4 passes et 2 rebonds. Au point que son coach, Jacque Vaughn, parle d’un match « idéal » venant de lui.

Le technicien semble donc vouloir continuer à utiliser Cam Thomas, pas vraiment connu par ses qualités en défense, comme un joker offensif et plutôt confier les rênes de l’attaque aux nouveaux arrivants Spencer Dinwiddie, et surtout Mikal Bridges. L’ancien joueur des Suns tourne à 25 points de moyenne après trois matchs avec les Nets.

« Je ne crois pas que ce soit… Le coach y réfléchit encore, donc je ne sais. Je n’ai pas la réponse pour vous », bottait en touche le joueur, sur la possibilité qu’une telle hiérarchie reste en place jusqu’à la fin de la saison.