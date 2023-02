Le MVP de la nuit | Mikal Bridges enfile déjà le costume de Kevin Durant !

On l’a connu timide en attaque, et couteau-suisse de la défense des Suns, au point d’être un candidat sérieux au titre de Defensive Player Of The Year. On l’a connu cette saison première option en attaque, en l’absence de Devin Booker et Chris Paul. Et puis, il y a une semaine, Mikal Bridges a pris la direction des Nets, et cette nuit, il s’est tout simplement pris pour le meilleur attaquant de la NBA !

Alors que son record en carrière plafonnait à 34 points, Mikal Bridges a pris feu avec 45 points, dont 17 dans le seul dernier quart-temps !

Celui que l’on surnomme déjà « Brooklyn Bridges » inscrit même 15 points de suite pour permettre aux Nets de repousser le Heat (116-105). Le tout avec de l’adresse : 17 sur 24 aux tirs, 4 sur 6 à 3-points, 7 sur 7 aux lancers-francs… Sans oublier ses 8 rebonds, ses 5 passes, ses 2 interceptions et ses 2 contres.

« J’avais juste à me mettre en marche et mes coéquipiers me trouvaient. C’est la première fois de ma vie que je dépasse les 40 points » témoigne l’ancien ailier des Suns. « On a échangé un Hall Of Famer qui tourne à peu près à 30 points par match en carrière, et j’essaie donc de progresser, et de parvenir à un stade où je peux marquer un peu plus de points. »

De sa perf’, on retiendra bien sûr sa complicité avec Nic Claxton, son « buzzer beater » à la fin du 3e quart-temps avec un superbe « touchdown » en « catch-and-shoot », ses 15 points de suite dans le 4e quart-temps… Mais aussi qu’il avait le plus souvent Jimmy Butler sur le dos, et qu’il l’a dominé en vitesse et même en puissance.

« Au-delà de son état d’esprit et de son énergie, il avait cette volonté de ne pas nous laisser perdre » apprécie Jacque Vaughn, tandis que Mikal Bridges rappelle qu’on ne gagne pas en NBA sans défendre : « Si on continue d’apprendre et de grandir ensemble, on sera une équipe effrayante que personne ne voudra affronter. Mais défendre est la priorité, avant toute chose. »