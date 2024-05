Pour Team USA, Steve Kerr fait l’éloge de la simplicité

On peut assurer sans trop se tromper que diriger la sélection américaine est le meilleur et le pire des boulots pour un coach de basket, donc pour Steve Kerr désormais.

Le meilleur car on peut disposer des meilleurs joueurs du monde et d’un réservoir de talents assez inépuisable. Le pire car, d’une compétition à l’autre, on n’a rarement, voire jamais, les mêmes joueurs sous la main et donc il faut continuellement recommencer le même travail pour construire un collectif.

Steve Kerr, qui a assisté Gregg Popovich lors des dernières années et qui est maintenant en charge de Team USA, est conscient de cette difficulté. Alors que la sélection commence sa préparation, l’entraîneur des Warriors a-t-il déjà son cinq majeur en tête ?

« Les choses ont tendance à se mettre en place au cours de la première semaine, ou de la deuxième », explique-t-il pour ESPN. « Avec le staff, on regarde des vidéos au quotidien, on observe les différentes combinaisons, on pense aux schémas des remplacements. C’est ainsi que ça prend forme. Mais ce n’est pas facile, car on a 12 titulaires en NBA, qui sont des grands joueurs. L’implication dans le jeu FIBA, c’est justement de mettre ça de côté. Il n’y a pas de contrat en jeu, pas de transfert. Je m’attends à voir la même chose qu’en 2019 et 2021 en matière d’adhésion, d’énergie et d’intensité. »

Pour s’éviter des obstacles inutiles, le quadruple champion NBA avec Golden State ne veut pas se compliquer la vie.

« Complexe, ce n’est pas un mot qu’on va utiliser souvent avec l’équipe des Etats-Unis, vu la situation. J’ai six semaines devant moi et je dois mettre à profit mon expérience, bonne ou mauvaise, et comprendre comment je peux rendre les choses plus efficaces, avec un calendrier qui va si vite. C’est pourquoi il est préférable de simplifier les choses. »