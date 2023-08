Team USA commence sa préparation pour la Coupe du monde

Ce jeudi, et jusqu’à dimanche, Las Vegas et l’université de Nevada accueillent le training camp de Team USA, première étape de la préparation de la sélection américaine pour la Coupe du monde dans trois semaines.

Pour rappel, voici l’effectif composé pour réparer l’affront de 2019 (septième place après une défaite en quart de finale contre la France) : Paolo Banchero, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis et Austin Reaves.

Ce groupe de douze joueurs sera dirigé par Steve Kerr, qui sera assisté par Tyronn Lue et Erik Spoelstra ainsi que par Mark Few, de l’université de Gonzaga.

Pour accompagner Team USA, et comme avant chaque grande compétition, une Select Team, coachée par Jamahl Mosley, a été montée avec des jeunes joueurs NBA : Cade Cunningham, Jalen Green, Chet Holmgren, Keegan Murray, Jalen Williams, Quentin Grimes, Trey Murphy III, Naz Reid, Payton Pritchard, Herb Jones et Jalen Duren. Mais aussi de trois joueurs de G-League : Langston Galloway, John Jenkins et Eric Mika.

Les Américains commenceront les matches de préparation lundi soir contre Puerto Rico, à Las Vegas. Ensuite, le 12 et le 13 août, ils affronteront la Slovénie et l’Espagne à Malaga, dans le cadre des 100 ans de la fédération espagnole. Pour finir avec deux dernières rencontres le 18 août contre la Grèce, puis deux jours après contre l’Allemagne, à Abu Dhabi.

The #USABMNT gets their first-look at the 2023 @usabasketball unis for the @FIBAWC pic.twitter.com/mtTLf9Vs82

