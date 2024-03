Coupe du monde 2023 | Team USA défiera la Grèce à Abu Dhabi

Comme annoncé début janvier, Team USA effectuera une partie de sa préparation pour la Coupe du monde 2023 à Abu Dhabi, et la Fédération américaine en a révélé le programme. Ainsi, les joueurs de Steve Kerr défieront la Grèce le 18 août, puis l’Allemagne le 20 août. Giannis Antetokounmpo avait annoncé qu’il voulait participer à cette Coupe du monde, mais ça dépendra sans doute du parcours des Bucks en playoffs.

C’est la première fois de son histoire que les Etats-Unis disputeront une rencontre aux Emirats Arabes Unis, et cela intervient quelques mois après les rencontres amicales entre les Bucks et les Hawks lors de la dernière présaison. Cet événement prendra le nom de « USA Basketball Showcase », et la Grèce et l’Allemagne s’affronteront le 19 août. Ensuite, direction l’Asie puisque la Coupe du monde débute le 25 août, en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

« Nous sommes ravis de nous impliquer avec des fans du monde entier, tout en offrant à nos joueurs et entraîneurs des expériences mémorables sur et en dehors du terrain », a déclaré Jim Tooley, directeur général de la fédération américaine, dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants aux fédérations nationales de Grèce et d’Allemagne pour leur participation alors que nous nous préparons pour la Coupe du monde FIBA 2023, pour ce qui s’agit sans doute de la compétition de basket la plus difficile. »