Dix ans de prison pour avoir arnaqué le système d’assurance santé de la NBA !

Il y a deux ans, on apprenait que dix-huit anciens joueurs NBA avaient monté une sombre histoire de fraude à l’assurance santé destinée aux anciens joueurs NBA. Parmi eux, Tony Allen, Glen Davis ou encore Darius Miles, tous complices de Terrence Williams, considéré comme l’instigateur de cette arnaque. Entre 2017 et 2020, ces dix-huit joueurs auraient escroqué environ cinq millions de dollars.

Un an après avoir décidé de plaider coupable pour négocier sa peine, l’ancien premier tour de Draft des Nets a écopé jeudi de 10 ans de prison ! Williams devra aussi rembourser 2,5 millions de dollars à l’association des joueurs, et verser 650 000 dollars d’amende à l’Etat.

Déjà en prison depuis mai

Derrière les barreaux depuis mai, pour avoir menacé un témoin, Williams « assume pleinement la responsabilité » de son rôle dans cette affaire, et il a exprimé des regrets avant l’annonce du verdict, mettant son délit sur le compte de la « stupidité et de la cupidité« . Alors que les 17 autres joueurs devaient lui verser des commissions à chaque production de faux documents, l’ancien joueur a regretté que son incarcération l’éloigne de ses six enfants, dont deux sont aujourd’hui adultes.

Par ailleurs, il a attribué son passage à l’acte en partie à une dépendance aux opioïdes qui s’est développée après qu’il a pris des analgésiques pour soigner des blessures pendant sa carrière.

Terrence Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 NJN 78 23 40.1 31.0 71.5 0.6 3.9 4.5 2.9 1.6 0.6 1.6 0.1 8.4 2010-11 * All Teams 21 14 37.4 27.3 66.7 0.2 2.2 2.4 1.8 1.2 0.4 1.6 0.0 5.1 2010-11 * HOU 11 8 33.3 20.0 81.8 0.1 1.3 1.4 0.6 0.4 0.4 0.7 0.0 3.6 2010-11 * NJN 10 21 39.7 33.3 50.0 0.3 3.3 3.6 3.1 2.1 0.5 2.5 0.0 6.7 2011-12 * All Teams 30 18 42.9 34.8 58.7 0.4 3.0 3.4 2.2 1.2 0.7 1.4 0.2 7.1 2011-12 * SAC 18 21 46.1 29.6 61.8 0.6 3.5 4.1 3.1 1.1 0.9 1.8 0.3 8.8 2011-12 * HOU 12 15 35.1 42.1 50.0 0.2 2.2 2.3 0.8 1.3 0.3 0.8 0.1 4.5 2012-13 BOS 24 13 49.5 33.3 42.9 0.2 1.7 1.8 1.6 0.5 0.5 0.9 0.1 4.6 Total 153 19 41.2 31.7 65.9 0.4 3.1 3.6 2.4 1.3 0.5 1.5 0.1 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.