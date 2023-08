Kevin Durant investit dans la « petite reine »

Ce n’est pas forcément le secteur où on attendait la superstar des Suns, mais Kevin Durant a décidé d’investir dans la NCL, la première ligue professionnelle de cyclisme aux Etats-Unis, créée fin 2023. C’est via un communiqué de Boardroom Sport Holding, dont Kevin Durant est le co-actionnaire, que l’annonce a été faite, et comme à son habitude, le champion NBA 2017 et 2018 a confirmé l’information sur son compte Twitter avec un simple mais efficace “Let’s go NCL racing”.

Selon Rich Kleiman, ami de Durant et co-actionnaire de la société, l’objectif est « d’aider la ligue à grandir et à amener plus de visibilité à ce sport”. Peut-être que Bradley Beal, son nouveau coéquipier aux Suns, lui a soufflé l’idée puisque l’ancien Wizard a fait partie du premier tour de table lors de la création de la compétition.

Un système de courses plutôt attrayant

Après le soccer féminin, le pickleball, le volley-ball et la crosse, le cyclisme est un sport en plein essor aux États-Unis avec quelque 50 millions de cyclistes outre-Atlantique. Plus précisément, la NCL est un championnat composé de 10 équipes mixtes (comme les Miami Nights et les Denver Disruptors) avec un format qui ressemble davantage aux courses automobiles qu’aux classiques compétitions de cyclisme comme nous les connaissons en Europe. Les coureurs et coureuses s’affrontent ainsi sur une course de 25 à 30 tours de piste (jusque 3 kilomètres au total) pour marquer des points au classement général.

Le coureur qui franchit la ligne en premier à chaque tour obtient trois points pour son équipe ; le 2e coureur en marque deux ; le 3e en marque un. Ces points sont triplés dans le dernier tour, le premier marquant neuf points, le deuxième six et le troisième trois.

En clair, il ne s’agit pas de savoir qui est le plus rapide du début à la fin, mais il s’agit du nombre de points qu’une équipe peut accumuler pendant la course, et c’est ce qui rend plutôt attrayant ce format.

La popularité de Kevin Durant et par association de la NBA, ne pourra qu’aider la ligue de cyclisme américaine à se développer.