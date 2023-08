Steve Kerr explique pourquoi Chris Paul va changer le jeu des Warriors

Au lendemain des déclarations de DeMarcus Cousins, très sceptique sur la venue de Chris Paul aux Warriors, c’est Steve Kerr qui est monté au créneau pour défendre ce choix de la direction de Golden State. Les champions NBA 2022 ont sacrifié Jordan Poole pour récupérer un meneur All-Star de 38 ans et Kerr est persuadé que la doublette Paul-Curry peut faire des étincelles.

« J’ai vu Steph et Chris s’entraîner ensemble » raconte le coach de Golden State sur le plateau de NBA Today. « On a parlé de notre équipe, et l’une des choses que j’ai dites à Chris, c’est que nous devons avoir plus de maîtrise cette saison. La saison dernière, nous étions 29e de la ligue en termes de pertes de balle, c’est-à-dire le deuxième pire bilan de la ligue. Mais dans le même temps, nous étions l’équipe qui possédait le rythme le plus rapide de la ligue. En d’autres termes, nous étions les deuxièmes pires de la ligue, mais nous avions le rythme le plus rapide de la ligue. Ce n’est pas une bonne combinaison. »

Or, Chris Paul a toujours eu des mains en or, avec l’un des meilleurs ratios passes décisives/pertes de la balle de la NBA. En moyenne, la saison passée, Chris Paul distribuait 5 passes décisives pour une balle perdue, et c’est exceptionnel.

« L’une des choses que j’aime chez Chris, c’est qu’il contrôle les matches » poursuit Kerr. « Je lui ai donc dit que nous avions besoin de sa capacité à contrôler le jeu à des moments clés pour nous et il sait qu’il va s’adapter à certaines de nos méthodes. Surtout quand il va jouer avec Steph, pour lancer le ballon vers l’avant, et jouer avec un peu plus de rythme. »

Un bon tir à chaque possession

Le coach des Warriors imagine Chris Paul comme un « facilitateur » aux côtés de Draymond Green, pour tirer le meilleur de Stephen Curry, Klay Thompson et Andrew Wiggins.

« J’aime l’idée de trouver un meilleur équilibre cette année, d’avoir plus de contrôle, mais aussi d’être très efficace en attaque » conclut Kerr. « Et puis bien sûr, on sait déjà ce que Chris apporte sur le pick and roll et avec son jeu à mi-distance. Il vous donne toujours une chance à chaque possession d’obtenir un bon tir. C’est l’un des plus grands meneurs de jeu de tous les temps. Nous avons donc de la chance de l’avoir ».