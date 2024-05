Jaren Jackson Jr. : « Ja va dominer la NBA quand il va revenir »

Eté chargé pour Jaren Jackson Jr. De retour de Paris où il a entamé sa préparation estivale, l’intérieur des Grizzlies a lancé vendredi son premier camp, et pour certains enfants et ados, c’est la première fois qu’ils voient d’aussi près un joueur NBA. Une situation que « JJJ » a vécue lorsqu’il était gamin, du côté de Washington.

« J’avais vu quelques fois Kevin Durant car j’avais l’habitude de vivre à D.C. » se souvient-il. « J’ai justement vu Durant hier, et c’est comme si la boucle était bouclée. A l’époque, il jouait meneur de jeu. C’était avant qu’il grandisse. Je connaissais tout sur lui. »

Meilleur défenseur de la NBA et All-Star, Jackson fait partie des stars de la nouvelle génération, et il sera l’un des joueurs à suivre de Team USA dans un mois en Asie. En attendant, il a découvert les noms de ses futurs coéquipiers avec Derrick Rose, Josh Christopher et surtout Marcus Smart. Les deux derniers DPOY seront coéquipiers, et après le départ de Brooks, Jackson est le joueur le plus ancien de l’effectif !

« Cela n’arrive pas si souvent, voire jamais » s’enthousiasme-t-il. « Je sais juste ce qu’il apportait à Boston. Je le voyais déjà avant d’être en NBA, et c’est dingue ! »

Des Grizzlies revanchards

Un regret, le départ de Dillon Brooks. « C’était mon pote, mais il s’en va avec tout ce qu’il a au fond de lui. Je suis impatient de jouer les Rockets. C’est mon frère, et je le connais depuis toujours ! »

Sans surprise, Jackson a été interrogé sur la suspension de 25 matches de Ja Morant. Pendant quasiment un tiers de la saison, Memphis va évoluer sans son maître à jouer. « On est en contact, et il va bien. Il va rester le même, et il va dominer la ligue quand il reviendra. »

Un Morant forcément revanchard, tout comme Jackson qui n’a pas oublié la défaite subie face aux Lakers. « C’est évidemment un moment dont on se souvient, et il faut en tirer du positif. Sinon, ça n’a aucun sens, ni aucun intérêt ! »