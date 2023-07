Comme l’intersaison est relativement calme, à peu près n’importe quelle personnalité basket est amenée à réagir sur ce qui secoue l’actualité depuis quelques semaines : les envies de départ de James Harden et Damian Lillard. Ce à quoi n’a bien sûr pas pu échapper le légendaire Julius Erving.

Pour « Dr. J », et pour des questions de parité, il est ainsi difficile de voir tout le pouvoir amassé par les meilleurs joueurs actuels, eux qui peuvent s’en aller les uns après les autres vers les mêmes destinations, et surtout y faire équipe.

« Ces décisions, ce sont des décisions liées au business. Que vous le compreniez ou non, elles n’ont en tout cas pas bénéficié au sport. Elles n’ont pas profité à la parité du jeu quand elles ont construit des superteams », juge celui qui a pourtant côtoyé quatre autres joueurs de calibre All-Star (Moses Malone, Maurice Cheeks, Andrew Toney, Bobby Jones) quand il a gagné son seul titre.

« Un gars de 26-27 ans qui souhaite juste passer d’une équipe à l’autre… »

Dans le même registre, Julius Erving a aussi été invité à réagir plus en détails sur la demande de transfert de Damian Lillard, qui souhaite quitter les Blazers pour le Heat. Comme Gary Payton, il ne voit pas cette action d’un mauvais oeil.

« Où qu’il aille, il y terminera sans doute sa carrière compte tenu de son âge, mais le fait qu’il a passé 11 saisons [dans la même équipe] et qu’il souhaite enfin avoir une chance de remporter le titre, car il ne pense pas pouvoir y arriver [où il est], c’est une bonne raison pour lui de le faire », considère ainsi le champion 1983.

Puis « Dr. J » d’étayer son propos, en égratignant au passage un certain Kevin Durant : « Mais un gars de 26-27 ans qui souhaite juste passer d’une équipe à l’autre… Prenons l’exemple de Kevin Durant et regardez combien de fois il l’a fait. OKC, Golden State, [Brooklyn] et maintenant il est à Phoenix… »

Un avis qui rejoint finalement assez bien celui prononcé récemment par Austin Rivers, décrivant comme « mauvais pour la ligue » le comportement de ces stars qui forcent leur départ alors qu’elles sont toujours sous contrat.

Julius Erving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1976-77 PHL 82 36 49.9 77.7 2.3 6.1 8.5 3.7 3.1 1.9 1.4 21.6 1977-78 PHL 74 33 50.2 84.5 2.4 4.1 6.5 3.8 2.8 1.8 3.2 1.3 20.7 1978-79 PHL 78 36 49.1 74.5 2.5 4.7 7.2 4.6 2.7 1.7 4.0 1.3 23.1 1979-80 PHL 78 36 51.9 20.0 78.7 2.8 4.6 7.4 4.6 2.7 2.2 3.6 1.8 26.9 1980-81 ★ PHL 82 35 52.1 22.2 78.7 3.0 5.0 8.0 4.4 2.8 2.1 3.2 1.8 24.6 1981-82 PHL 81 34 54.6 27.3 76.3 2.7 4.2 6.9 3.9 2.8 2.0 2.6 1.7 24.4 1982-83 PHL 72 34 51.7 28.6 75.9 2.4 4.4 6.8 3.7 2.8 1.6 2.7 1.8 21.4 1983-84 PHL 77 35 51.2 33.3 75.4 2.5 4.4 6.9 4.0 2.8 1.8 3.0 1.8 22.4 1984-85 PHL 78 33 49.4 21.4 76.5 2.2 3.1 5.3 3.0 2.6 1.7 2.7 1.4 20.0 1985-86 PHL 74 33 48.0 28.1 78.5 2.3 2.7 5.0 3.4 2.7 1.5 2.9 1.1 18.1 1986-87 PHL 60 32 47.1 26.4 81.3 1.9 2.5 4.4 3.2 2.3 1.3 2.6 1.6 16.8 Total 836 34 50.7 26.1 77.7 2.5 4.2 6.7 3.9 2.7 1.8 3.1 1.6 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.