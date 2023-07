Pour Jaylen Brown, ce ne sera plus la même chose sans Marcus Smart

En plus de signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, Jaylen Brown est également devenu cet été le plus ancien joueur de l’effectif de Boston, lui qui est arrivé en 2016, suite au départ de Marcus Smart vers Memphis.

Comme Derrick White l’expliquait au moment du transfert, l’ailier a lui aussi tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier qui va visiblement laisser un grand vide à Boston, très, très difficile à combler.

« Il y a clairement eu beaucoup de changements, et parfois ce n’est pas forcément une mauvaise chose », commence Jaylen Brown pour Mass Live. « Mon frère, un coéquipier et un de mes meilleurs amis n’est plus dans l’équipe désormais. J’ai tellement appris auprès de Marcus. On s’est parfois affronté, on s’est pris la tête mais on a tout vécu. Pour dire la vérité, la suite ne sera plus la même sans lui. Tout ce qu’il a apporté à la franchise, à cette communauté, va rester avec nous. On lui souhaite le meilleur. Il est évident que la ville de Boston va ressentir sa perte quand il ne sera plus là, mais on va réussir à avancer. »

L’avenir, c’est donc Kristaps Porzingis. Jaylen Brown veut s’assurer que malgré le départ de Marcus Smart, les Celtics ne vont mettre de côté la défense, qui a fait défaut la saison passée par rapport à l’année précédente.

« Kristaps peut nous apporter en défense », affirme le double All-Star. « Je veux qu’on insiste sur ce point et ça commence avec moi, avec Jayson Tatum, avec Robert Williams III. Comme Marcus n’est plus là, on ne souhaite pas perdre notre identité défensive. On doit vraiment mettre l’accent là-dessus dès le début du training camp. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 Total 470 30 47.7 36.5 72.3 0.9 4.3 5.2 2.2 2.5 1.0 2.0 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.