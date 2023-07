La société Ankr réclame près de deux millions de dollars à Zion Williamson, pour un prêt non remboursé

S’il a admis avoir parfois été négligent durant son début de carrière en NBA, notamment au niveau de son alimentation, Zion Williamson semble aussi l’être dans la gestion de ses affaires hors des terrains.

On se souvient que l’ailier fort des Pelicans avait ainsi longtemps été en guerre judiciaire avec son premier agent.

Cette fois, c’est une société qui a porté plainte contre le All-Star de La Nouvelle-Orléans afin d’obtenir le remboursement d’un prêt effectué en septembre 2021. L’entreprise Ankr, spécialisée dans le développement de nouvelles technologies, avait ainsi négocié avec Lee Anderson, le beau-père de Zion Williamson.

Un prêt « urgent » pour la mère de Zion Williamson

Ce dernier avait d’abord réclamé un paiement de 150 000 dollars, uniquement pour ouvrir les négociations. Puis lui et la mère de Zion Williamson avaient ensuite demandé le versement « urgent » de deux millions de dollars, pour rembourser « des investissements coûteux, notamment l’achat de certains biens immobiliers à La Nouvelle-Orléans, la mère de Zion Williamson ne pouvait pas faire face à ses obligations en raison de la suspension temporaire des paiements provenant des contrats de sponsoring de son fils à la suite d’une blessure ».

Ankr, qui souhaitait faire de Zion Williamson sa tête d’affiche, avait accepté en réclamant toutefois le remboursement de ce prêt au 21 août 2022. La société assure n’avoir jamais été remboursé, un seul chèque de 25 000 dollars lui ayant été transmis avant la date prévue, un chèque qui n’a d’ailleurs même pas pu être encaissé.

Les deux camps avaient finalement négocié un nouvel échéancier de remboursement, Lee Anderson promettant un premier chèque de 500 000 dollars en avril 2023 puis un deuxième en juillet 2023, pour éponger la dette.

Or, si le premier chèque est bien arrivé, le deuxième n’a jamais été transmis et, avec les intérêts, Ankr assure que le beau-père, la mère de Zion Williamson et le basketteur lui doivent toujours 1,8 million de dollars.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 Total 114 32 60.5 34.3 69.1 2.5 4.4 7.0 3.6 2.1 0.9 2.9 0.6 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.