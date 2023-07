Principale recrue estivale des Mavericks, où il est arrivé dans le cadre d’un « sign-and-trade », Grant Williams est appelé à changer de dimension dans le Texas, où on l’attend comme titulaire indiscutable au poste 4, après avoir passé quatre saisons dans la peau d’un remplaçant chez les Celtics.

Une perspective qui enchante forcément (et fortement) l’intéressé, comme il l’a répété à plusieurs reprises dans le podcast de JJ Redick.

« Dans un monde parfait, mon rôle est celui du défenseur polyvalent qui s’occupe du meilleur attaquant adverse, qui débauche beaucoup d’énergie et qui fait aussi partie intégrante de l’attaque, qui est bien utilisé de ce côté-là », explique-t-il d’abord, quand on l’interroge sur le rôle qu’il espère occuper pour Dallas. « La manière dont je vois les choses est la suivante : c’est la meilleure opportunité de ma vie, car je vais être responsabilisé en attaque mais aussi en défense. […] J’ai la sensation de pouvoir être un peu plus autorisé à jouer mon jeu à Dallas. »

Puis Grant Williams de s’exprimer davantage sur ce qu’il va apporter en attaque, où il compte bien laisser parler ses qualités sur « pick-and-roll » et « pick-and-pop », à la passe et au shoot : « C’est sans doute mon meilleur rôle à ce jour, simplement parce que c’est le genre de compétences sur lesquelles j’ai progressé et travaillé. »

Un mariage qui part sur d’excellentes bases

À 24 ans, l’ailier-fort pense donc avoir trouvé la situation qu’il convoitait tant chez les Mavericks. Les Mavs, une franchise avec laquelle le 22e choix de la Draft 2019 a directement accroché, car l’intérêt était mutuel, et pour laquelle il a hâte d’évoluer, aux côtés notamment du génial Luka Doncic.

« Dès que tu es ouvert, il va te trouver », considère le premier vice-président du syndicat des joueurs, concernant le Slovène. « Il fait du bon boulot pour impliquer ses coéquipiers et la prochaine étape pour lui dans sa progression sera de comprendre qu’il doit inciter aussi les autres à jouer leur jeu. »

En clair, Grant Williams ne paraît pas trop affecté par son départ de Boston. Il faut dire qu’il s’y était fait une raison depuis déjà plusieurs semaines…

« Dès le départ, je comprenais assez bien que je n’allais pas revenir et, ce, avant même la free agency ou le transfert de Kristaps [Porzingis] », admet-il à ce sujet. « Non pas à cause de quelque chose de mauvais, mais pour une question d’opportunité ailleurs et aussi pour une histoire de carrière, là où je voulais me voir jouer et comment je voulais la voir se dérouler. Je veux gagner et je veux également avoir de l’influence dans les victoires, me sentir valorisé dans l’équipe, sur et en dehors du terrain. Je pensais avoir trouvé ça –en partie– à Boston, mais mon rôle s’est ensuite réduit, j’ai connu des hauts et des bas pendant la saison et je revenais à une situation où j’allais être dans une position similaire. Ajoutez-y l’arrivée de Kristaps et c’était presque sûr à 100% que je changerais d’équipe. »

Au final, même s’il a confié regretter la fin de son aventure dans le Massachusetts, Grant Williams s’estime surtout « chanceux » d’avoir pu atterrir là où il le souhaitait, à l’aube de sa cinquième saison dans la ligue.

« Boston m’a bien traité et m’a conduit là où je voulais aller, les deux équipes ont fini par travailler ensemble pour boucler un transfert », ajoute-t-il ainsi, pour finir.

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 Total 288 21 45.1 37.9 77.3 0.9 2.6 3.5 1.2 2.4 0.5 0.9 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.