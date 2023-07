Ben Sullivan voulait continuer l’aventure avec Ime Udoka

Après avoir été champion en 2021 avec les Bucks, puis finaliste avec les Celtics en 2022, Ben Sullivan va changer d’atmosphère la saison prochaine, en arrivant à Houston, dans une équipe certes bien plus ambitieuse que depuis quelques années mais pas encore construite pour viser le titre.

L’assistant a décidé de quitter Boston pour rejoindre le Texas avec un but clair en tête : faire à nouveau équipe avec Ime Udoka, arrivé pour prendre la suite de Stephen Silas cet été, un an après son départ des Celtics.

« Il y a plusieurs raisons », explique-t-il au Houston Chronicle, en parlant de son départ. « J’avais une chance incroyable entre deux excellentes situations. Je suis allé à Boston pour Udoka, donc j’ai la sensation qu’on a commencé quelque chose qui n’est pas terminé. Quand il a pris ce poste, on en a parlé, et j’étais impatient de construire quelque chose avec lui. Regardez l’effectif et les jeunes talents, c’est un défi très excitant. »

Les deux hommes partagent plus que leur expérience à Boston en 2021/22 puisqu’ils ont également un passé en commun à Portland, dont le parfum était très fort sur le banc des Celtics.

En attendant peut-être d’aller au bout de ses envies, « j’aimerais être coach un jour », livre-t-il, Ben Sullivan va donc continuer son aventure avec Ime Udoka.

« Mon boulot est d’aider les Rockets, peu importe la manière. Mon mantra, c’est de faire le meilleur travail possible avec mes capacités, d’aider les joueurs, d’aider Ime et les autres coaches. Je suis très enthousiaste. »