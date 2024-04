Les Cavaliers ne comptent pas casser leur « Big Four »

Éliminés sans gloire des derniers playoffs par les Knicks (1-4), malgré l’avantage du terrain et une saison régulière de qualité (51-31), les Cavaliers ont abordé cette intersaison en cherchant notamment à corriger l’une de leurs principales faiblesses : le danger à 3-points. D’où le recrutement de Max Strus puis Georges Niang, deux snipers.

En revanche, malgré ce qu’ont pu laisser entendre certaines rumeurs de transfert, il ne faut pas s’attendre à voir le groupe de base de Cleveland évoluer. Autrement dit le quatuor Darius Garland – Donovan Mitchell – Evan Mobley – Jarrett Allen…

« C’est mon intention [de les garder] », confirme ainsi Koby Altman, le président des opérations basket de la franchise. « Je ne fais jamais de promesses, au cas où quelque chose se produirait de manière miraculeuse, mais ils savent tous les quatre à quel point ils sont importants pour cette équipe et aucune conversation n’a eu lieu [à leur sujet]. En dehors des équipes qui nous appellent pour faire leur travail, aucune conversation sérieuse n’a été engagée pour que nous envisagions de briser ce noyau. Un noyau qui a remporté 51 matchs la saison dernière et qui a encore beaucoup à faire. Je pense que nous continuerons donc de nous améliorer. »

La stabilité comme mot d’ordre de l’été

Reste que le départ de Jarrett Allen, pisté par Dallas ou New Orleans, n’aurait pas été tant insensé que cela, car sa production en playoffs s’est avérée insuffisante (9.4 points et 7.4 rebonds de moyenne, contre 14.3 points et 9.8 rebonds en saison régulière) et qu’Evan Mobley est appelé à prendre de plus en plus de place dans la raquette des Cavs, alors qu’aucun des deux hommes n’est une menace à 3-pts.

Sauf que Koby Altman tient à préciser que l’intérieur de 25 ans, All-Star en 2022, conserve toute sa confiance à l’heure actuelle.

« Est-ce que je me sens à l’aise avec le duo Evan Mobley – Jarrett Allen ? Absolument », juge le dirigeant. « Nous avons des joueurs défensifs référencés mondialement dans notre ‘frontcourt’. Pouvons-nous le renforcer ? Absolument, et nous examinons cela. Mais nous sommes la meilleure défense de la ligue grâce à ces deux-là et nous nous retrouvons dans une bonne position. »

Quant aux quelques rumeurs qui ont pu entourer le nom de Darius Garland ? « C’était la rumeur la plus folle que vous puissiez entendre », estime ce même Koby Altman. « Nous l’avons drafté, nous l’avons élevé jusqu’au rang de All-Star, il est sous contrat pour cinq ans. Il adore être ici. »

C’est donc avec un groupe quasiment inchangé que les Cavaliers tenteront de faire mieux que la saison dernière, en passant au moins un tour en playoffs dès 2024…

« Je vous ai déjà dit, il n’y a pas si longtemps, que je n’allais pas procéder à des changements radicaux cet été », répète Koby Altman, qui se dit « chanceux » d’avoir les joueurs qu’il possède. « J’étais vraiment enthousiaste concernant notre noyau et nos jeunes. J’avais envie de me montrer patient avec ce groupe et je suis satisfait de nos recrues [Max Strus, Georges Niang, Damian Jones et Ty Jerome, ndlr]. »