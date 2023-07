Les Cavs davantage enclins à transférer Jarrett Allen ?

On pensait le quatuor des Cavs intouchable, mais ce n’est peut-être pas tout à fait le cas. Selon Marc Stein, les Cavaliers seraient ainsi « plus ouverts » qu’on ne le pense à transférer Jarrett Allen, pourtant membre du noyau de l’équipe avec Donovan Mitchell, Darius Garland et Evan Mobley.

En cause : sa production en playoffs lors du premier tour perdu face aux Knicks (4-1). Opposé à Mitchell Robinson notamment, le pivot de 25 ans s’était contenté de 9 points et 7 rebonds de moyenne, malgré un temps de jeu conséquent à 38 minutes. Une production en nette baisse au regard de sa saison régulière (14 points et 10 rebonds en 32 minutes chaque soir).

Surtout, une production possiblement jugée faiblarde au regard de la situation contractuelle du pivot. Celui-ci, qui intéresserait notamment les Mavericks, dispose encore de trois années de contrat à 20 millions de dollars par an.

Un tel transfert de la part de la franchise de l’Ohio, qui vient de renforcer ses ailes (Georges Niang, Max Strus et Ty Jerome) enverrait un signal fort en faveur du plus jeune Evan Mobley, également en retrait statistiquement en playoffs mais qui reste le grand espoir dans la raquette de Cleveland pour les années à venir.

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRK 72 20 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRK 80 26 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRK 70 27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 * All Teams 63 30 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2020-21 * CLE 51 30 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 * BRK 12 27 67.7 0.0 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 33 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 Total 409 28 63.0 18.1 70.4 2.8 6.0 8.9 1.4 2.1 0.6 1.3 1.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.