Les Nets espèrent que Ben Simmons retrouvera son niveau All-Star

Lorsqu’on demande à Spencer Dinwiddie ce dont les Nets ont besoin pour franchir un palier, le meneur est sans équivoque : « La réponse la plus simple est Ben. Un Ben Simmons en bonne santé est un All-Star, un joueur du plus haut niveau. Il pourrait complètement changer le visage de notre équipe et faire de nous un groupe très prometteur, surtout sur le plan défensif. »

Discrets dans cette « free agency », avec les signatures de Dennis Smith Jr. et Lonnie Walker, ainsi que la prolongation de Cam Johnson, les Nets disposent en effet de la carte Ben Simmons pour progresser.

Mais l’enjeu avec l’Australien, qui n’a plus joué depuis le 15 février car continuellement gêné par des problèmes au genou et au dos, est bien l’évolution de son état de santé. Pas uniquement physique d’ailleurs.

« Je suis heureux d’annoncer qu’il est en très bonne forme physique »

Seulement à l’heure actuelle, selon Sean Marks, il n’est toujours pas en mesure de disputer de trois-contre-trois, encore moins de cinq-contre-cinq. « J’étais avec le staff et lui il y a deux semaines, et j’ai vu les progrès, et je suis heureux d’annoncer qu’il est en très bonne forme physique. Et mentalement, il est impatient d’être sur le terrain. On a le temps. Ce n’est pas quelque chose qu’on va précipiter pour le faire jouer en cinq-contre-cinq dans les deux prochaines semaines. Mais il progresse », affiche le dirigeant.

Cette même patience, régulièrement prônée dans son cas, va le priver de Coupe du monde avec l’Australie. « Je pense que cette décision a été prise dans l’intérêt de Brooklyn et pour la santé à long terme de Ben », juge Sean Marks qui fait ainsi de l’ancien des 76ers une pièce importante pour l’avenir de son équipe, alors que le nom de Ben Simmons est pourtant mentionné dans les rumeurs autour d’un échange en triangle autour de Damian Lillard.

De là à ce que Ben Simmons retrouve le niveau qui lui a permis d’accéder à trois reprises au All-Star Game ?

« C’est une bonne question. Il est raisonnable d’espérer qu’il revienne à ce niveau de jeu. S’il avait 35 ans, je ne pourrais pas vous le dire honnêtement. Mais sachant qu’il a une vingtaine d’années (26) et qu’il n’a pas encore atteint, je l’espère, son pic, on va faire en sorte qu’il puisse revenir sur le terrain et retrouver sa forme. Et avec un peu de chance, on verra son jeu évoluer au-delà. »

Sous-entendu : en plus de ses qualités défensives et de sa capacité à créer le jeu, avec plus de confiance en attaque et notamment dans son tir extérieur. Spencer Dinwiddie est persuadé que Ben Simmons peut « retrouver sa forme. Je pense qu’il en est capable. C’est un jeune homme et j’ai hâte de voir ce qu’il donnera cette saison. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.