Ben Simmons ne disputera pas la Coupe du monde avec l’Australie

L’Australie se voulait patiente avec Ben Simmons. Le sélectionneur, Brian Goorjian, estimait même en mai qu’il y avait « une grande chance qu’il joue » la Coupe du monde. De son côté, Patty Mills expliquait récemment que Ben Simmons prenait « soin de son corps » et retrouvait « la forme et la santé ».

Mais un Ben Simmons en tenue avec l’Australie, ça ne sera pas encore pour cette année puisque le joueur de Brooklyn va manquer la future compétition internationale, annonce Nets Daily.

Une décision qui n’est pas réellement une surprise étant donné le passé contrarié du joueur avec les « Boomers » et surtout la saison qu’il vient de vivre avec les Nets, étant bien loin de son meilleur niveau et surtout continuellement embêté par des problèmes au genou et au dos.

L’ancien All-Star de Philadelphie préfère logiquement consacrer son intersaison à travailler pour retrouver ses sensations et enfin faire redécoller sa carrière, qui patine sévèrement depuis deux ans maintenant.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.