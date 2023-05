Ben Simmons enfin avec l’Australie à la Coupe du monde ?

C’est dur d’y croire tant les volte-faces de Ben Simmons à ce sujet sont fréquents ces dernières années. Mais du côté de la sélection australienne, l’optimisme règne concernant une potentielle première participation du meneur des Nets à une compétition internationale avec les « Boomers », cet été pour la Coupe du monde.

Même si le joueur sort d’une saison compliquée, à cause notamment de pépins physiques (genou et dos), et qu’il a surtout montré par le passé, en faisant notamment l’impasse sur l’édition 2019 de la compétition puis sur les Jeux olympiques de Tokyo, que la sélection n’était pas vraiment une priorité pour lui durant l’été…

« Il a raté les Jeux de Tokyo à cause de circonstances malheureuses, mais j’ai le sentiment qu’il va se rendre disponible [pour la Coupe du monde] cette année » assure ainsi Brian Goorjian, le sélectionneur australien. « Je pense que son état d’esprit est de retrouver la santé, puis une bonne forme physique, puis de se préparer à jouer. […] À l’heure où nous parlons, il y a une grande chance qu’il joue [la Coupe du monde]. »

Les semaines à venir nous diront s’il s’agit d’une naïve méthode Coué, ou si la confiance du sélectionneur australien est justifiée. En l’état, au regard de la saison 2022/23 du joueur sur le plan physique, ça reste compliqué de croire à la deuxième option. À moins que Ben Simmons ne veuille utiliser la Coupe du monde pour se relancer…

La balle est en tout cas dans son camp, alors qu’il demeure toujours le bienvenu en sélection.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 Total 317 33 56.0 13.9 59.1 1.8 6.1 7.8 7.5 2.9 1.6 3.2 0.7 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.