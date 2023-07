Sans Ja Morant, les Grizzlies ne dérogeront pas à leurs principes

En recrutant Marcus Smart puis Derrick Rose durant l’été, les Grizzlies tenaient visiblement à densifier leur rotation à la mène. Une décision somme toute logique, puisque Ja Morant sera suspendu pour les 25 premières rencontres de la prochaine saison.

Pourtant, malgré l’absence de son meneur All-Star, couplée au départ de Tyus Jones vers Washington, Memphis ne souhaite pas changer drastiquement de manière de jouer, bien au contraire.

« Notre système ne changera pas », prévient ainsi Taylor Jenkins, le coach de la franchise. « Nous allons nous en remettre à ce sur quoi nous avons l’habitude de mettre l’accent : le rythme, les espaces et l’altruisme en attaque ; la discipline naturelle qu’il nous faut avoir chaque soir en défense. »

Bilan sans Ja Morant ? 31 victoires – 15 défaites

L’avantage pour les Grizzlies, c’est qu’ils ont déjà été habitués à jouer sans Ja Morant par le passé et, d’un point de vue comptable, cela s’est plutôt bien passé pour eux : 20 victoires pour 5 défaites en 2021/22, puis 11 victoires et 10 défaites en 2022/23. Le problème, c’est que Tyus Jones, son remplaçant habituel, n’est plus là et qu’il faudra donc s’en remettre à une paire inédite, Marcus Smart – Derrick Rose, pour assurer l’intérim.

Même si les deux meneurs ne seront pas les seuls à accomplir cette mission pour Memphis, car l’effort sera avant tout collectif afin de faire oublier Ja Morant (26.2 points, 8.1 passes, 5.9 rebonds, 1.1 interception de moyenne)…

« D’autres gars vont profiter d’opportunités grandissantes. [Desmond Bane] devra franchir un cap, Jaren [Jackson Jr.] aussi. C’est ce dont nous avons et aurons besoin », juge Taylor Jenkins.

Nécessaire pour les résultats des Grizzlies donc, histoire de ne pas prendre trop de retard à l’allumage dans une conférence Ouest déjà particulièrement dense la saison dernière.