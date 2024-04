Les Blazers ont proposé un contrat à Edy Tavares

Edy Tavares bientôt de retour en NBA ? Selon BasketNews, l’intérieur du Real Madrid a reçu une proposition de contrat sur plusieurs années de la part des Blazers.

Âgé de 31 ans, le MVP du dernier Final Four de l’EuroLeague pourrait donc revenir dans la Grande Ligue, près de dix ans après sa Draft. Il avait été sélectionné à la 43e place par les Hawks en 2014 mais n’avait disputé qu’une poignée de matchs (13 au total) avec Atlanta et Cleveland, entre 2015 et 2017.

Le plus grand obstacle à son transfert est le montant massif du « buyout » imposé par son club du Real Madrid, qui a été inclus dans un contrat de cinq ans signé en 2019. Selon BasketNews, cette clause serait encore plus élevée que les 6 millions d’euros que Facundo Campazzo a dû payer en 2020 pour obtenir son transfert aux Nuggets.

Willy Hernangomez en remplacement ?

Les deux parties sont donc encore loin d’avoir trouvé un accord car les franchises NBA ne peuvent donner que 825 000 dollars pour libérer un joueur de son contrat dans une autre ligue, le reste étant à la charge du joueur…

Les Blazers resteraient malgré tout intéressés car selon OregonLive, le pivot pourrait apporter de la protection de cercle à la franchise de l’Oregon, comme titulaire ou remplaçant. Une dimension d’autant plus importante si les Blazers venaient à transférer le titulaire actuel, Jusuf Nurkic, dans la foulée de Damian Lillard.

En cas de départ d’Edy Tavares, Willy Hernangomez, dont le Real Madrid détient les droits en Espagne, pourrait être son remplaçant potentiel.