Willy Hernangomez vers un retour en Espagne ?

La ligue ACB espagnole vient de dévoiler la liste des joueurs qui ont officiellement communiqué leur intention de revenir en Espagne. En plus de Luke Sikma, Mindaugas Kuzminskas, Zoran Nikolic et Conner Frankamp, on trouve le MVP du dernier EuroBasket en titre, Willy Hernangomez.

BasketNews, qui rapporte l’info, précise que cette décision est plus une formalité et ne signifie pas nécessairement que l’intérieur NBA retournera au Real Madrid, le club qui détient ses droits. Mais elle lui ouvre officiellement la possibilité de jouer à nouveau en Espagne.

L’information tombe alors que les Pelicans ont décidé, il y a quelques jours, de ne pas activer leur option pour conserver leur pivot, avec une dernière année de contrat à 2.5 millions de dollars. La saison dernière, l’Espagnol, passé par Madrid en 2012-2013 et en 2015-2016, tournait à 7 points et 5 rebonds en 12 minutes en moyenne.

Il y a un mois, il disait ne pas envisager un retour en Europe.

« J’ai été très à l’aise pendant des années dans le basket FIBA, vous avez pu le constater l’été dernier. C’est quelque chose que l’on envisage à long terme, mais ma motivation et mon espoir sont de montrer que je peux dominer en NBA, que je peux y jouer et avoir un rôle important », affichait alors le joueur de 29 ans.

Willy Hernangomez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 NYK 72 18 52.9 26.7 72.8 2.4 4.6 7.0 1.3 2.1 0.6 1.4 0.5 8.2 2017-18 * All Teams 48 10 55.5 41.7 65.6 1.3 2.5 3.8 0.7 1.3 0.4 0.7 0.3 5.1 2017-18 * NYK 26 9 60.5 20.0 42.9 0.9 1.7 2.6 0.8 1.2 0.3 1.0 0.3 4.3 2017-18 * CHA 22 12 50.6 57.1 75.8 1.8 3.5 5.3 0.6 1.5 0.5 0.4 0.4 6.1 2018-19 CHA 58 14 51.9 38.5 69.4 2.0 3.3 5.4 1.0 1.7 0.3 1.0 0.3 7.3 2019-20 CHA 31 12 53.2 22.7 62.7 1.4 2.9 4.3 0.9 1.0 0.3 1.0 0.2 6.1 2020-21 NOP 47 18 56.3 10.0 66.7 2.5 4.6 7.1 1.1 1.5 0.5 0.7 0.5 7.8 2021-22 NOP 50 17 52.0 33.3 77.3 2.9 3.9 6.8 1.3 1.9 0.4 1.0 0.4 9.1 2022-23 NOP 2 7 20.0 0.0 100.0 2.0 2.5 4.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 Total 308 15 53.3 30.6 70.3 2.1 3.8 5.9 1.1 1.7 0.4 1.0 0.4 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.