Vasilije Micic peut-il réussir en NBA ?

Neuf ans après sa Draft, en 2014, en 52e choix par les Sixers, Vasilije Micic va enfin pouvoir goûter à la NBA. Le meneur serbe, double vainqueur de l’Euroleague avec l’Efes Istanbul, vient en effet de parapher un contrat de trois ans (pour 23 millions de dollars) avec le Thunder d’Oklahoma City.

Tout double MVP du Final Four et MVP d’Euroleague qu’il est, il sera à la rentrée prochaine un simple rookie parmi d’autres. Un rookie avec beaucoup d’expérience et un immense palmarès sur le Vieux Continent, certes. Mais à 29 ans, n’arrive-t-il pas trop tard en NBA ?

Les points positifs

Un attaquant complet. À 17 points de moyenne ou presque sur ses quatre dernières saisons d’Euroleague, dont deux finies avec le trophée en grande partie grâce à son sang-froid dans les fins de match tendus, Vasilije Micic est un vrai meneur scoreur, et aguerri à cela ! Scorer 17 points de moyenne face à des défenses Euroleague, aussi longtemps, c’est tout de même la preuve irréfutable qu’il est un attaquant complet. Il peut tirer de (très) loin à 3-points et il n’a pas peur de partir défier les grands de temps en temps. Il a aussi le jeu à mi-distance qui va bien. La grande question sera de savoir s’il peut s’adapter à la vitesse et l’impact physique des défenseurs NBA ?

Un expert du pick & roll. Meneur estampillé Euroleague depuis 2014, avec une montée en puissance à partir de son retour à l’Etoile Rouge de Belgrade et au gré de son passage au Zalgiris Kaunas pour atteindre les sommets à Istanbul, Vasilije Micic maîtrise le pick & roll sur le bout des doigts. Sachant que c’est l’action fondamentale du jeu NBA, le néo-Thunder devrait pouvoir proposer des solutions intéressantes D’autant plus s’il arrive à développer son alchimie avec un intérieur du profil de Chet Holmgren, voire son compatriote Aleksej Pokusevski !

Un shooteur clutch. Le Thunder a frôlé les playoffs cette année, éliminé en « play in » par les Wolves, et il restera la saison prochaine parmi les équipes les plus jeunes de la Ligue. Avec Vasilije Micic, ils auront un vétéran qui n’a pas peur d’assumer ses responsabilités dans les moments chauds, ce qu’il a prouvé à maintes reprises en Euroleague, et dans les matchs importants ! À voir évidemment s’il est responsabilisé, et même sur le terrain, dans ces fins de match indécises. Sur la longueur de la saison, on l’espère vraiment pour lui car ce serait probablement la meilleure manière pour lui de se faire sa place dans l’effectif…

Les points négatifs

Quel temps de jeu ? Avec Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey déjà très solidement installés sur les postes arrières, respectivement à 35 et 31 minutes de moyenne la saison dernière, le vétéran serbe aura-t-il simplement du temps de jeu ? Et le ballon dans les mains ? C’est peut-être la principale question pour le Serbe.

Peu d’espoirs historiquement. Débarqué en NBA sur le tard, à 29 ans, Vasilije Micic ne suit pas une trajectoire vraiment prometteuse si l’on se souvient des passages médiocres de Sarunas Jasikevicius (arrivé en NBA à 29 ans également pour moins de 7 points, 3 passes de moyenne en deux saisons), Milos Teodosic (à 30 ans pour 8 points, 4 passes de moyenne en deux saisons) ou encore Pedrag Danilovic et Arvydas Macijauskas (comme évoqué dans la presse locale) avant eux, des stars Euroleague qui n’ont jamais vraiment percé outre-Atlantique. Historiquement, les « Euros » qui réussissent arrivent en NBA à 25 ans ou avant !

En décalage avec le projet en place. À l’instar du Letton Davis Bertans, Vasilije Micic sera un des rares « trentenaires » (il le sera en janvier prochain) de l’effectif du Thunder qui continue sa cure de jouvence et compte bien s’appuyer sur son noyau dur de jeunes draftés pour retrouver les sommets. Dans ce projet à long voire très long terme, le Serbe semble avant tout être de passage. Une tentative, une retouche du « front office » pour équilibrer l’effectif. D’autant que, malgré son âge, il ne peut pas vraiment servir de mentor pour ses coéquipiers en NBA…

L’avis d’Errick McCollum

« C’est un grand talent et je lui souhaite vraiment de réussir, pour montrer aussi que les joueurs qui viennent d’Europe peuvent jouer à ce niveau, mais il tombe dans une situation difficile, au contraire de Sasha [Vezenkov à Sacramento] qui arrive avec un rôle déjà défini pour lui », détaille Errick McCollum, à qui Vasilije Micic a succédé à Istanbul, dans le Urbonus podcast. « Avec Shai qui est une superstar de la Ligue et Josh Giddey, un 6e choix de Draft qui représente aussi l’avenir, ils ont déjà deux joueurs qui portent beaucoup le ballon. [Micic] peut apporter au shooting et dans la gestion du jeu, mais il ne va malheureusement pas avoir beaucoup de temps de jeu. »