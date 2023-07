Free agency 2023 : quels joueurs encore disponibles ?

La première soirée de la « free agency » a été très intense, avec des dizaines de prolongations de contrat, et de signatures, et la plupart des stars ont déjà trouvé preneur ! Du côté des équipes, seuls les Knicks et les Clippers n’ont pas bougé, et côté budget, tout a été cramé, ou presque, sur les principaux free agents.

Ainsi, après une journée, ce sont désormais les Spurs qui possèdent la plus grosse enveloppe avec 29 millions de dollars à dépenser. On le rappelle, le nouveau règlement punit les franchises qui ne dépensent pas assez. Les Spurs devront donc signer des « free agents » pour ne pas être punis. Suivent les Rockets avec 25 millions de dollars, et les Kings avec 18 millions de dollars.

Du côté des bons joueurs, ou même très bons joueurs encore disponibles, voici un tour d’horizon, à partir de la liste définie par la NBA.

Free agents protégés

Ayo Dosunmu (Bulls), PJ Washington et Miles Bridges (Hornets), Paul Reed (Sixers), Grant Williams (Celtics), Matisse Thybulle (Blazers) et Austin Reaves (Lakers).

Free agents non protégés

D’Angelo Russell, Malik Beasley et Lonnie Walker (Lakers), Kelly Oubre (Hornets), Russell Westbrook (Clippers), Patrick Beverley (Bulls), Max Strus (Heat), Donte DiVincenzo (Warriors), Mo Wagner (Magic), Eric Gordon (Clippers), Dillon Brooks (Grizzlies), Brook Lopez (Bucks), Mason Plumlee (Clippers), Jeff Green et Thomas Bryant (Nuggets), Dario Saric (Suns), Jalen McDaniels (Sixers), Christian Wood (Mavericks)…