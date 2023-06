« Rajeuni », Bradley Beal arrive à Phoenix avec un très grand sourire

C’est un Bradley Beal « rajeuni » et pour le moins enthousiaste qui s’est présenté en conférence de presse hier, pour officialiser son arrivée aux Suns. Il faut dire que l’arrière a de quoi être épanoui. Après onze ans de carrière à Washington, le voilà pour la première fois dans une équipe taillée pour le titre.

Pour lui, ce trade est une formidable opportunité à tous les niveaux, que ce soit au niveau compétitif, mais aussi sur le plan du jeu puisqu’il aura désormais le « loisir » de voir Devin Booker et Kevin Durant être ciblés avant lui. Une perspective qui a de quoi l’enchanter, lui qui n’avait jamais dû être confronté à de tels problèmes de riches.

« Bonne chance, n’est-ce pas ? », a-t-il lancé aux équipes qui vont devoir se coltiner les Suns la saison prochaine. « Je suis enthousiaste rien que d’y penser, parce que je n’ai pas eu ces opportunités et c’est la même chose pour les deux autres gars ainsi que pour Deandre Ayton. Je suis heureux. Les équipes vont défendre sur Devin et Kevin certains soirs et je pourrai me détendre un peu et ne pas faire face à tant de prises à deux. Il y aura un peu plus de tirs ouverts. Je vais pouvoir travailler un peu plus mes catch-and-shoot ».

À chacun de se pousser vers le haut

Si la configuration a de quoi faire peur sur le papier, Bradley Beal sait qu’il faut plus qu’un amas de gros noms pour constituer une équipe capable de gagner des matchs. S’il a reconnu l’aura d’un Devin Booker ou d’un Kevin Durant, se plaçant régulièrement en dessous du duo dans la hiérarchie, il a également insisté sur le fait que l’attaque serait l’affaire de tous et non de deux (ou trois) éléments.

« Je ne regarde pas la NBA en me disant : ‘C’est mon équipe, c’est ton équipe’. Il s’agit de tout le monde. Nous devons tous être compétitifs. Nous devons tous travailler ensemble et faire en sorte que les choses se passent bien », a-t-il ajouté. « Mais je comprends aussi que c’est la ‘Book Nation’. Je comprends que c’est son terrain de jeu, c’est son arène, et j’en suis ravi. Je suis ravi de pouvoir jouer avec deux futurs Hall of Famers. Je n’ai jamais fait ça. Ils vont me pousser comme je ne l’ai jamais été. J’espère que je pourrai en faire de même ».

À 30 ans, Bradley Beal va donc évoluer au sein d’une « Super Team ». Aux côtés de tels attaquants, il ne se voit que progresser, comme ça avait pu être le cas en 2020/21, lorsqu’il avait côtoyé Russell Westbrook.

En pleine forme physique

« Je vais être poussé », a-t-il poursuivi au sujet de ce nouvel environnement qui ne manquera pas de talent offensif. « La dernière fois que j’ai été dans ce cas, c’était avec Russ. Voir Russ tous les jours, son éthique de travail, sa mentalité, ça a fait passer mon jeu à un autre niveau. Et je pense que ce sera la même chose ici, avec Frank Vogel, un coach qui a été champion, avec Kevin Durant qui a remporté deux titres et Book et DA qui ont joué en finale. Leur mentalité sera très différente de ce que j’ai vu. Je pense que ça va propulser mon jeu à un autre niveau, préparer ma mentalité. J’ai hâte d’y être ».

Cerise sur le gâteau, le joueur a confié se sentir en pleine forme physiquement après avoir passé plusieurs étés à devoir se remettre de pépins physiques. Voilà maintenant quatre saisons qu’il n’a plus dépassé les 60 matchs en saison régulière, une tendance qu’il espère bien corriger cette année, en s’appuyant sur une préparation complète.

« Je me sens bien mieux dans mon corps maintenant. C’est le premier été que je passe depuis deux ou trois ans, où je peux m’entraîner. Les années précédentes, j’ai été blessé tout au long de l’année. L’année dernière, je me remettais d’une opération du poignet et je n’ai rien pu faire avant le mois d’octobre. C’est donc la première fois que j’ai la possibilité de m’entraîner et de travailler mon corps, et je prends cela à cœur du mieux que je peux ».

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 Total 695 35 46.0 37.2 82.3 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.