Khris Middleton fait une croix sur son option à 40 millions de dollars pour devenir « free agent »

À bientôt 32 ans, Khris Middleton a donc décidé de faire une croix sur sa « player option » à 40 millions de dollars pour la prochaine campagne, afin d’aller chercher le dernier gros contrat de sa carrière.

L’ailier restera-t-il à Milwaukee, où il évolue depuis dix ans ? Selon ESPN, la possibilité est réelle et c’est logique car Khris Middleton est le lieutenant de Giannis Antetokounmpo, son efficacité au tir complétant les forces du « Greek Freak ». De plus, il a été impliqué dans les recherches du remplaçant de Mike Budenholzer, Adrian Griffin.

Le problème, c’est peut-être le timing pour le 39e choix de la Draft 2012. Plombé par une entorse du genou lors des playoffs 2022, il avait aussi été opéré du poignet dans la foulée, ratant les vingt premiers matchs de la campagne.

Une campagne marquée par des problèmes récurrents au genou, qui l’ont forcé à se faire opérer sitôt la saison terminée après avoir disputé seulement 33 rencontres, pour des stats en nette baisse : 15.1 points, 4.2 rebonds et 4.9 passes décisives de moyenne, à 44% de réussite au tir dont 32% à 3-points.

Dans ces conditions, peut-il récupérer un salaire de 40 millions de dollars par an, ou mise-t-il plutôt sur un contrat moins rémunérateur annuellement, mais plus long ? Et surtout, est-ce que ce sera toujours à Milwaukee ? Récemment, des dirigeants anonymes expliquaient que Khris Middleton pourrait rempiler chez les Bucks pour 130 millions de dollars sur quatre ans (soit 32.5 millions de dollars par an) s’il faisait une croix sur sa « player option ».

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 Total 684 31 45.7 38.8 88.2 0.6 4.2 4.8 3.8 2.5 1.2 2.1 0.2 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.