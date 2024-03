Khris Middleton opéré du genou

Trente-trois. C’est le nombre de rencontres disputées par Khris Middleton, qui a passé beaucoup de temps à l’infirmerie à cause de son poignet gauche opéré en début de saison, puis à cause de son genou droit en décembre et janvier. Au point de manquer 18 matches de suite.

Présent en playoffs, et plutôt bon avec 23.8 points, 6.4 rebonds et 6.2 passes de moyenne face au Heat, il a décidé d’en finir avec cette gêne puisque The Athletic annonce qu’il vient de subir une arthroscopie. Une opération nécessaire pour nettoyer son genou, et il devrait être sur pied dès juillet.

Dès janvier, le champion olympique avait confié qu’il était habitué à gérer des pépins de ce genre, et qu’il ne pouvait pas y faire grand chose. « Ce n’est rien de sorcier… C’est un peu à quoi je suis confronté chaque été en préparant la saison. Il faut que mon genou se réhabitue à courir, à sauter, à la force, au contact après une longue période d’inactivité. Je sais que c’est un peu vague, mais la vérité c’est qu’il n’y avait que ça. Le gonflement et tout le reste, nous n’avons pas réussi à les faire disparaître. Ma jambe n’était tout simplement pas assez puissante ou en forme pour résister. »

A priori, il sera donc à 100% pour la reprise, et ça devrait être aux Bucks. Cet été, Khris Middleton peut faire jouer sa clause libératoire pour tester le marché, mais on le voit mal faire une croix sur une dernière année à 40.4 millions de dollars. A moins que ce ne soit pour prolonger avec un salaire annuel moindre, mais sur plusieurs années.

Clairement, Milwaukee compte sur lui puisqu’il a participé aux entretiens sur le recrutement du remplaçant de Mike Budenholzer.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 47 27 48.6 37.7 84.0 0.7 3.7 4.5 5.2 2.6 0.9 2.2 0.3 15.0 Total 731 31 45.9 38.8 88.0 0.6 4.2 4.8 3.9 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.