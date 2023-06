Les Nuggets chercheraient à récupérer un choix au premier tour

Il y a un an, les Nuggets sélectionnaient Christian Braun en 21e position de la Draft 2022. Le soir de la Draft, c’était passé inaperçu, et un an plus tard, on a pu constater que la direction de Denver avait eu le nez creux en sélectionnant cet extérieur énergique, auteur d’un doublé rare NCAA/NBA en deux saisons !

Cette saison, les Nuggets ne possèdent pas de premier tour de Draft, mais le Denver Post rapporte que la franchise du Colorado passe des coups de fil pour en trouver un. Pour l’instant, les Nuggets ne possèdent que des choix de second tour (37e et 40e), et ils pourraient inclure leur premier choix de Draft 2024, obtenu dans un échange avec le Thunder.

C’était au milieu des Finals, les Nuggets avaient alors réalisé un échange avec le Thunder : ils avaient cédé leur premier tour de Draft 2029 (avec une protection, pas encore communiquée) à OKC, qui s’était séparé de son 37e choix de Draft 2023, de son second tour de Draft 2024 et de son premier tour de Draft 2024 « le moins favorable », puisque le Thunder possède quatre choix dans la Draft 2024 (le sien, celui des Rockets protégé Top 4, celui des Clippers et celui du Jazz protégé Top 10).

Si les Nuggets souhaitent vraiment se séparer de leur premier tour de Draft en 2024, c’est qu’ils ont des vues sur un joueur en particulier. Peut-être le prochain Christian Braun…