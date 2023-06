La fidélité en NBA ? Une vertu en voie d’extinction…

Et si l’intersaison 2023 était synonyme de changement d’air pour quelques joueurs NBA fidèles de longue date ? Pas impossible, alors que Bradley Beal vient d’être échangé par les Wizards, qu’un départ de Damian Lillard (Blazers) n’est pas à exclure et que Draymond Green (Warriors) va certainement être free agent…

Ainsi, avec le transfert de Beal (11 ans à Washington) mais également la retraite de Udonis Haslem (20 ans à Miami), il n’y a plus que cinq joueurs en activité qui n’ont jamais quitté la franchise de leurs débuts en NBA et, ce, depuis dix ans ou plus : Lillard (11) et Green (11) donc, mais aussi Stephen Curry (14, Warriors), Klay Thompson (12, Warriors) et Giannis Antetokounmpo (10, Bucks).

On est certes encore un peu loin du record de Dirk Nowitzki, qui est de… 21 saisons avec les Mavericks, mais le « Chef Curry » s’en approche, doucement mais sûrement.

Dès l’exercice 2023/24, on pourra probablement ajouter Joel Embiid (Sixers), voire Marcus Smart (Celtics), à cette liste, tandis que Nikola Jokic (Nuggets), Karl-Anthony Towns (Wolves), Devin Booker (Suns), Myles Turner (Pacers) ainsi que Kevon Looney (Warriors) devront, eux, attendre un an supplémentaire. Pour Jaylen Brown (Celtics), Jamal Murray (Nuggets) et Pascal Siakam (Raptors), il y aura besoin de patienter deux années de plus.

Au total, parmi les joueurs sélectionnés entre 2008 et 2018, seuls 33 sont restés avec leur franchise de toujours !

2009 : Stephen Curry (Warriors)

2011 : Klay Thompson (Warriors)

2012 : Damian Lillard (Blazers), Draymond Green (Warriors)

2013 : Giannis Antetokounmpo (Bucks)

2014 : Joel Embiid (Sixers), Marcus Smart (Celtics)

2015 : Nikola Jokic (Nuggets), Karl-Anthony Towns (Wolves), Devin Booker (Suns), Myles Turner (Pacers), Kevon Looney (Warriors)

2016 : Jaylen Brown (Celtics), Jamal Murray (Nuggets), Pascal Siakam (Raptors)

2017 : Jayson Tatum (Celtics), De’Aaron Fox (Kings), Bam Adebayo (Heat), John Collins (Hawks), OG Anunoby (Raptors), Dillon Brooks (Grizzlies), Jonathan Isaac (Magic), Cedi Osman (Cavaliers), Furkan Korkmaz (Sixers)

2018 : Luka Doncic (Mavericks), Deandre Ayton (Suns), Trae Young (Hawks), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Michael Porter Jr. (Nuggets), Robert Williams III (Celtics), Anfernee Simons (Blazers), Mitchell Robinson (Knicks), Shake Milton (Sixers)